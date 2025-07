Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 13 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Il giorno della verità. Oggi, domenica 13 luglio, si chiude la prima fase dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Svizzera. In occasione di questo day-12 di gare scenderanno in campo alle 21:00 le ultime quattro formazioni del raggruppamento D, con un discorso qualificazione ancora da chiudere.

Sì perché di fatto l’unica squadra già sicura di accedere ai quarti è la Francia che, in quel di Basilea, sfiderà l’Olanda, team motivato a vincere per poter sperare ancora di poter proseguire il cammino continentale. Non sarà per niente facile per la formazione orange, la quale potrà sperare solo di ritrovarsi al cospetto di avversarie già con la testa al prossimo appuntamento.

Attenzione però a quello che succederà allo stadio di San Gallo dove l’Inghilterra, attualmente seconda a pari punti con l’Olanda, avrà il compito di battere un Galles potenzialmente ormai spacciato. Il favore del pronostico è ovviamente dalla parte delle detentrici del titolo. Ma nel calcio, si sa, tutto è possibile.

La copertura televisiva dell’undicesima giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Olanda e Francia, la quale verrà trasmessa su RAI Sport+HD e, in streaming, su RAI Play. UefaTV.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Inghilterra e Galles

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Domenica 13 luglio

Paesi Bassi vs Francia – ore 21:00 (Basilea) – Diretta TV su Rai Sport+HD

Inghilterra vs Galles – ore 21:00 (San Gallo) – Diretta streaming su UefaTV.com

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport HD (solo per Paesi Bassi-Francia)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Paesi Bassi-Francia), UefaTV.com (solo per Inghilterra-Galles)