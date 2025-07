Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 12 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Proseguono le partite ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Oggi, sabato 12 luglio, scenderanno infatti in campo, rigorosamente in contemporanea, le quattro formazioni del girone C, pronte a disputare l’ultimo impegno di questa prima fase, malgrado buona parte del responso sia stato già scritto.

Sì perché, di fatto a staccare il pass per la fase successiva saranno la Svezia e la Germania, due squadre al momento appaiate a sei punti che si sfideranno sul campo di Zurigo per stabilire il piazzamento finale nella mini classifica. Al momento la differenza reti premia la Germania. Le nordiche dovranno quindi per forza vincere per potersi prendere la leadership.

Non avrà invece nessun valore effettivo il vìs-a-vìs pianificato in quel di Lucerna tra Polonia e Danimarca, team che hanno incasellato due sconfitte e che si sfideranno più che altro per la gioia della gloria e del sano agonismo.

La copertura televisiva della decima giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Svezia e Germania, la quale verrà trasmessa su RAI Sport+HD e, in streaming, su RAI Play. UefaTV.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Polonia e Danimarca

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Svezia vs Germania – ore 21:00 (Zurigo) – Diretta TV su RAI Sport+HD

Polonia vs Danimarca – ore 21:00 (Lucerna) – Diretta streaming su UefaTV.com

