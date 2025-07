Erba amara per i doppi azzurri: tutti eliminati prima della seconda settimana

Il terzo Slam stagionale si prepara ad iniziare la seconda settimana con lo storico record dei tre giocatori italiani qualificati per gli ottavi di finale del singolare maschile. Non è però tutto rose e fiori il bilancio della spedizione tricolore perché l’erba si rivela amara per i doppi azzurri. Nessuna delle coppie iscritte è infatti riuscita a centrare il traguardo della fase decisiva dei rispettivi tornei, risultato che, nel complesso, può ritenersi al di sotto delle attese anche in considerazione dei diversi successi, pur se ottenuti sulla terra battuta, conquistati nelle ultime settimane.

Il ko più pesante, molto probabilmente, è quello del doppio femminile Errani/Paolini. Le campionesse olimpiche, dominatrici degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, si sono arrese nei sedicesimi di finale, con un perentorio 6-3 6-2 alla coppia formata dalla ceca Barbora Krejcikova, vincitrice dello scorso anno in singolare, e dalla taiwanese Hao-Ching Chan. Ad incidere sulla pesante sconfitta l’ottima prova delle due avversarie e una prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative delle due giocatrici italiane. L’erba non è probabilmente la superficie ideale sui cui Sara Errani riesce ad esprimere il miglior tennis, se a questo si aggiunge la prova ampiamente incolore di una Jasmine Paolini uscita al secondo turno anche nel singolare, torneo in cui difendeva la finale del 2024, si trovano le motivazioni del pesante passo falso.

Si ferma al secondo turno anche la corsa, nel torneo maschile, di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della settima testa di serie. Nei sedicesimi del torneo maschile la coppia formata dal ceco Adam Pavlasek e dal polacco Jan Zielinski ha regolato il duo italiano con un duplice tie-break, 7-6(9) 7-6(5) il punteggio dell’incontro.

A chiudere il cerchio l’eliminazione odierna, nel doppio misto, della coppia Sara Errani/Andrea Vavassori. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale il duo formato dall’americano Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva rimonta 3-6 7-6(6) 6-2 il tandem tricolore ed approda così ai quarti di finale. La formazione azzurra può recriminare perché nel tie-break della seconda partita arriva a due punti dal match e finisce per pagare a caro prezzo la mancata chiusura dell’incontro.