Equitazione: Svizzera dominante dopo il cross country ad Avenches. Italia sesta, domani il salto ostacoli

Prosegue ad Avenches la terza tappa della FEI Nations Cup 2025 di completo. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara svizzero, che ha visto cavalieri e amazzoni protagonisti nella prova di cross country.

A comandare è la compagine elvetica: i padroni di casa volano, con lo score di 92.4, staccando e non di poco la Germania, seconda a 129.7, e la Francia, al momento terza a 159.2.

In quarta, quinta e sesta posizione ci sono Belgio (172.8), Austria (192.6) e l’Italia (220.7). Azzurri attardati a causa di un cross country faticoso per binomi nostrani. Paolo Mario De Simone in sella a Meyer’s Conte ha accumulato 65.6 penalità, Andrea Cincinnati con il suo Cecelia Lad ne ha messe insieme 18.8, mentre Andrea Docimo – montante Tradewinds Alfredo – si è caricato di 21.2 penalità; con Emiliano Portale (Scuderia 1918 Future) addirittura eliminato.

La classifica individuale vede la svizzera Melody Johner (Erin) comandare con 29.0 penalità, davanti ai compagni di squadra Felix Vogg (Cartania e Colero, quest’ultimo cavallo per la selezione a squadre) con 31.1 e 31.2, e Nadja Minder (Top Job’s Jalisco) con 32.2 penalità. Il migliore degli italiani è Paolo Mario De Simone: 11esimo in sella a quel Parker D, con 46.5 penalità, che è iscritto solo al contest individuale.

Domani il salto ostacoli, concorso che chiuderà la tappa di completo di Avenches.