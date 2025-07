Equitazione: Simon Delestre vince nel Global Champions Tour a Monaco. De Luca chiude decimo

L’ottava tappa del Global Champions Tour 2025, svoltasi sul campo di gara del Principato di Monaco, si è conclusa da pochi minuti. Ecco come sono andate le cose in terra monegasca, per quanto riguarda il contest di salto ostacoli.

A vincere è stato il forte francese Simon Delestre, che in sella al suo Cayman Jolly Jumper e con il tempo di 32.06 al jump off, dopo un doppio percorso netto, sia nel round d’apertura sia nella manche di spareggio, è riuscito a precedere tutta la concorrenza presente.

Secondo posto per il britannico Harry Charles, con il crono di 33.90 (montante Sherlock), e terza piazza per l’olandese Kim Emmen, che ha fatto fermare la clessidra a 34.08 insieme a Imagine N.O.P. andando così a completare il podio.

Notizie altalenanti per i cavalieri italiani. Si parte dal 10° posto di Lorenzo De Luca, che montando Jappeloup (dopo la vittoria con i suoi Valkenswaard United, giovedì scorso, nella Global Champions League) è riuscito ad arrivare al jump off, salvo poi fermarsi a 37.23 con 4 penalità, per poi passare ad altri tre alfieri azzurri.

Non positivi i risultati di Emanuele Camilli, 28esimo, Guido Grimaldi, 30esimo, ed Emanuele Gaudiano, con quest’ultimo addirittura ritirato.

Dopo questa prova, la classifica generale del Global Champions Tour vede in testa il belga Gilles Thomas, momentaneamente primo con 183 punti (oggi 14esimo): alle sue spalle proprio Simon Delestre, secondo con 158.2 punti, e il danese Andres Schou, terzo con 126 punti (oggi 6°). Il migliore italiano in graduatoria è Lorenzo De Luca, 22esimo con 76 punti, davanti a Emanuele Camilli, 23esimoa a 74.67

Prossima tappa del massimo circuito equestre di salto ostacoli in programma a Londra: nella capitale inglese si competerà a squadre e a livello individuale dall’8 al 10 agosto.