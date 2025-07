Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

La Global Champions League del Principato di Monaco, valida come ottava tappa del massimo circuito di salto ostacoli a squadre del mondo, mette in evidenza i Valkenswaard United e anche un corposo pezzo di Italia.

Il team di matrice olandese ha infatti visto imporsi la line-up formata dall’azzurro Lorenzo De Luca, in sella a Mangoon e Jappeloup, e dal belga Gilles Thomas, montante Qiara de Kalvarie e Qalista DN, con il crono complessivo di 137.79 condito da sole 5 penalità, con De Luca nello specifico falloso nella prima tornata con un errore e poi perfetto nel secondo giro.

Alle loro spalle i Basel Cosmopolitans, secondi in 130.76 ma con 8 penalità, che hanno pagato proprio nel finale alcuni errori diventati pesantissimi, e gli Stockholm Hearts, terzi in 136.69 con 8 penalità. In ottica italiana, inoltre, vi sono da registrare il 5° posto dei Riesenbeck International di Emanuele Camilli, il 10° posto dei Paris Panthers di Guido Grimaldi ed il 15° dei Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano.

La classifica generale della Global Champions League vede quindi, al momento, in testa gli stessi Valkenswaard United con 179 punti: alle loro spalle le Cannes Stars con 168 punti, oggi seste, e gli Shangai Swans, con 156 punti, che oggi sono arrivati settimi. Prossimo appuntamento in programma, sabato sera dalle 20.15 con il Global Champions Tour, mentre la nona tappa del circuito è in agenda a Londra dall’8 al 10 agosto.