Equitazione: la Germania del dressage vince a Falsterbo e si prende la Nations Cup 2025

La Nations Cup 2025 di dressage si è ufficialmente conclusa sul campo di gara di Falsterbo, in Svezia. L’ultima tappa del massimo circuito internazionale ha visto competere in un panorama ridotto solo poche squadre.

A prendersi la vittoria di tappa e anche il successo nella competizione è stata la Germania: il trio tedesco formato da Tessa Frank (Lavalletta – 67.087 %), Evelyn Eger (Tabledance 3 – 67.391 %) e Svenja Kämper-Meyer (Amanyara M Frh – 69.609 %) ha messo insieme lo score di 204.087 %.

Punteggio inavvicinabile per la line up dei Paesi Bassi, secondi a 197.978 %, e per i padroni di casa della Svezia, alla fine terzi a 197.283 %.

In assoluto, Svenja Kämper-Meyer è risultata la migliore di tutti nella sua ripresa andando a precedere la svedese Caroline Darcourt, seconda 69.261 %, e la compagna di squadra Evelyn Eger.

Per gli specialisti del dressage ora le attenzioni si rivolgeranno agli Europei 2025, in programma a Crozet (Francia), dal 26 al 31 agosto prossimi.