Equitazione: Italia in ritardo nella prima giornata del completo da Avenches

La terza tappa della Nations Cup di completo si è ufficialmente aperta ad Avenches, in Svizzera. Ecco come sono andate le cose nel primo round di competizioni, quello riguardante il dressage.

Ad essere in testa nella classifica generale è la pattuglia padrona di casa: gli elvetici infatti hanno messo a referto uno score complessivo di 86.4 punti andando a precedere, per il momento, la Germania, seconda a 91.8, e l’Austria, terza a 97.3.

Vicinissime in quarta e quinta posizione Francia (98.6) e Belgio (100.5), mentre l’Italia si per ora sistemata al 6° posto con 107.2 punti di penalità. Non positiva la giornata azzurra. Lo score, alto, arriva infatti dal 33.3 di Andrea Cincinnati su Cecelia Lad, dal 33.9 di Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future e dal 40.0 di Andrea Docimo in sella a Tradewinds Alfredo; mentre ad essere scartato è stato il 41.8 di Paolo Mario De Simone con Meyer’s Conte.

A livello individuale, invece, la graduatoria vede in testa il tedesco Michael Jung con sole 25.6 penalità in coppia con il suo cavallo fischerSolution II; il migliore degli italiani è proprio Andrea Cincinnati, che è 16esimo.

Prossima prova prevista, che potrebbe totalmente ribaltare le gerarchie, quella del cross country con il salto ostacoli invece a chiudere questa tappa. Tutto è ancora da stabilire.