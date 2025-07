Equitazione: Italia al 5° posto dopo la prima giornata. Comanda la Gran Bretagna

La prima giornata degli Europei 2025 di salto ostacoli si è ufficialmente aperta sul campo di gara di La Coruna, in Spagna, ecco come sono andate le cose nel dettaglio nella prova d’esordio sul tracciato iberico.

Al primo posto della graduatoria c’è la Gran Bretagna che ha accumulato complessivamente un monte di penalità di 3.96, con la squadra formata da Matthew Sampson (2.21), Donald Whitaker (0.67), Scott Brash (1.08) e Ben Maher (2.35, scartato). Alle spalle della fortissima selezione d’oltremanica, campione olimpica in carica, ci sono al momento la Germania, seconda a 4.19, e il Belgio, terzo a 4.61.

L’Italia, dal canto suo, purtroppo parte male pagando dazio con l’eliminazione di Paolo Paini (su Casal Dorato), ma poi sistema le cose grazie al netto di Giacomo Casadei (79.82 su Marbella du Chabli) e a quello di Piergiorgio Bucci (77.43 su Hantano) a cui fa eco anche quello di Giulia Martinengo Marquet (76.41 su Delta del’Isle). Il tutto vale un 5° posto con un totale di 5.93 penalità.

A livello individuale invece, la migliore performance l’ha prodotta l’irlandese Daniel Coyle (su Legacy): 73.93 per lui, mentre la migliore fra gli italiani è stata propria Giulia Martinengo Marquet, al momento in settimana piazza a 1.24.

Domani nuovo turno di gara in programma a La Coruna, al termine del quale solo le prime 10 squadre avanzeranno alla finale per nazioni di venerdì, così come solo i primi 50 individualisti proseguiranno nel percorso verso l’ultimo atto di domenica.