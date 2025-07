Equitazione: il tedesco Richard Vogel vince gli Europei 2025 di salto ostacoli. Bucci 14mo

Richard Vogel ha vinto agli Europei 2025 di salto ostacoli, che si sono conclusi pochi minuti fa sul campo di gara di La Coruna, in Spagna. Dopo aver ottenuto venerdì la medaglia di bronzo nella gara a squadre, che ha visto trionfare il Belgio, il tedesco ha fatto suo il contest individuale in Galizia.

In sella a United Touch S, il cavaliere numero 9 del ranking mondiale, si è affermato totalizzando lo score complessivo di 0.01. Un punteggio, con il doppio netto di oggi, che gli ha consentito di precedere sul podio il britannico Scott Brash, secondo a 1.08 con il suo Hello Folie, e il belga Gilles Thomas, terzo col punteggio di 1.37 avendo montato Ermitage Kalone.

Restano fuori dall’assegnazione delle medaglie cavalieri come uno degli altri britannici in concorso, ovvero Ben Maher (Dallas Vegas Batilly), quarto con 2.35, e lo svizzero Steve Guerdat, che non è riuscito a ripetere le gesta degli Europei 2023 di Milano, quando fu oro, finendo al 12esimo posto (Albfuehren’s Iashin Sitte a 13.19).

In casa Italia c’è da registrare invece il buon 14esimo posto di Piergiorgio Bucci su Hantano (con 5.75). L’esperto azzurro nella manche a disposizione ha trovato un netto che però non gli ha consentito di proseguire nella finalissima dei migliori 12 binomi, così come successo a Riccardo Pisani (in sella a Chatolinue PS) che ha chiuso 23esimo con 11.74 cogliendo però 8 penalità nel corso del suo giro.

Il salto ostacoli manda in archivio quindi i suoi Europei 2025 tornando a proiettarsi sulle prossime competizioni internazionali: Global Champions League e Global Champions Tour che torneranno dall’8 al 10 agosto con la tappa di Londra.