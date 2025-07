Equitazione: Giulia Martinengo Marquet entra nella Global Champions League! Sarà nelle Cannes Stars

Dopo gli Europei di La Coruna, la stagione internazionale del salto ostacoli è pronta a ripartire con l’arrivo, nel mese di agosto, di nuovi appuntamenti riguardanti la Global Champions League e il Global Champions Tour 2025.

Lo sguardo è orientato verso Londra, dove all’8 al 10 agosto tutte le squadre coinvolte nel massimo circuito internazionale torneranno in gara, con diverse novità legate alla possibilità per i vari team di beneficiare di una finestra di trasferimenti per rivedere le proprie line-up.

In ottica italiana, c’è da registrare l’ottimo approdo di Giulia Martinengo Marquet – amazzone in pianta stabile nel giro della nazionale italiana – nella formazione delle Cannes Stars, squadra formata da solo donne che occupa attualmente la seconda posizione nella classifica generale della Global Champions League.

Uno step di crescita ulteriore per l’atleta azzurra che potrà così misurarsi con i migliori e le migliori con maggiore continuità andando a rimpolpare un contingente che comprende nelle varie formazioni elementi come Emanuele Camilli, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Cesare Casadei, Guido Grimaldi e Clara Pezzoli.

E proprio a proposito di Guido Grimaldi e Clara Pezzoli, entrambi nei Paris Panthers, è ufficiale l’approdo di un terzo italiano nel team di matrice francese: Eugenio Grimaldi che cercherà di dare il suo contributo nella seconda parte di stagione.

Ancora qualche settimana di allenamenti e riposo e tutto sarà pronto per ripartire.