Elisabetta Cocciaretto torna in top100! Ma il vero balzo arriverebbe vincendo un’altra partita…

Elisabetta Cocciaretto si sta scatenando a Wimbledon: dopo la grande impresa firmato contro Jessica Pegula (numero 3 del mondo), l’azzurra ha regolato con disinvoltura l’altra americana Katie Volynets e si è così qualificata al terzo turno sull’erba londinese. La nostra portacolori si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-0 e può così proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione, dove ora se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra la francese Jacquemot e la svizzera Bencic.

Gli eccellenti risultati ottenuti sui sacri prati hanno permesso a Elisabetta Cocciaretto di ritornare virtualmente nella top-100 del ranking WTA: aveva incominciato il torneo con in 116ma posizione, ora ha guadagnato 18 posizioni e si è virtualmente issata al 98mo posto con 730 punti all’attivo. Potrebbero però sopravanzarla Jacquemot (battendo Bencic), la rumena Irina-Camelia Begu e l’ungherese Dalma Galfi (avrebbe bisogno degli ottavi), la slovena Veronika Erjavec e la stunitense Caty McCally (necessiterebbe dei quarti).

E se Elisabetta Cocciaretto facesse ancora più strada a Wimbledon? Con gli ottavi volerebbe a 840 punti e sarebbe virtualmente 78ma, mentre in caso di qualificazione ai quarti planerebbe a 1.030 punti e sarebbe virtualmente 54ma. Si tratterebbe di una vera e propria scalata, che proseguirebbe in caso di semifinale: 1.380 punti e 34ma piazza virtuale. Con la finale si parlerebbe di 1.900 punti e di una potenziale 22ma posizione, mentre alzando al cielo il trofeo volerebbe a 2.600 punti per un potenziale 16mo posto.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking WTA al 30 giugno: 116ma posizione.

Ranking WTA virtuale con il terzo turno a Wimbledon: 98mo posto con 730 punti.

Ranking WTA virtuale con gli ottavi a Wimbledon: 78mo posto con 840 punti.

Ranking WTA virtuale con i quarti a Wimbledon: 54mo posto con 1.030 punti.

Ranking WTA virtuale con la semifinale a Wimbledon: 34mo posto con 1.380 punti.

Ranking WTA virtuale con la finale a Wimbledon: 22mo posto con 1.900 punti.

Ranking WTA virtuale con la vittoria a Wimbledon: 16mo posto con 2.600 punti.