Elisabetta Cocciaretto: “Sofia Goggia vede le mie partite. E camminare attraverso la palla…”

Elisabetta Cocciaretto si è qualificata al terzo turno di Wimbledon: dopo la grande impresa firmato contro Jessica Pegula (numero 3 del mondo), l’azzurra ha regolato con disinvoltura l’altra americana Katie Volynets con il punteggio di 6-4, 6-0 e può così proseguire la propria avventura sull’erba londinese, dove ora se la dovrà vedere contro la svizzera Belinda Bencic.

Elisabetta Cocciaretto ha raccontato un interessante aneddoto in conferenza stampa: “Sofia Goggia mi ha scritto dopo il primo match e dopo quello di oggi, sta vedendo tutte le mie partite e ne sono felice. Dopo i primi mesi della stagione un po’ complicati non vedevo l’ora di tornare a giocare su erba. Ero indecisa se andare a Bari, ma ho pensato alla gioia che provo quando arriva questo momento dell’anno e ho preferito giocare subito su questa superficie. Mi piace tutto di questo torneo, l’eleganza, l’atmosfera… qui è un’altra cosa! Mi sto godendo tutto”.

L’azzurra ha spiegato le parole di coach Scolari: “Camminare attraverso la palla, me lo dice perché io tendo a fermare troppo i piedi e non colpire andando verso la palla. Giocando così vicina al campo devo spingere, camminare attraverso la palla appunto, e imprimere un po’ di pesantezza alla palla. Invece a volte tendo a bloccarmi, così la palla rallenta e le mie avversarie hanno più tempo per fare il loro gioco. Il tabellone? Non lo guardo mai… mi ero fermata al primo turno in realtà! Alla fine ogni partita è storia a sé, si è visto in questi giorni. Siamo umane, tutte con due braccia e due gambe e puoi vincere o perdere con tutte”.

Si è parlato anche dell’amicizia con Mattia Bellucci: “Parliamo sempre. Ci conosciamo da quando siamo piccolissimi, forse è quello che conosco meglio sul tour. A Eastbourne abbiamo passato molto tempo insieme e ho scoperto che siamo molto molto simili. Non stiamo mai zitti in campo, ora però io sono più positiva, più fiduciosa e meno severa con me stessa”.

Un importante passaggio sulla salute mentale, tema di attualità a Wimbledon: “In questi casi penso sempre alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto mio nonno, mia nonna, mia zia e i miei genitori. Anche io ho perso tante partite, lo sconforto ci sta ma bisogna accettare e convivere con il fatto che le cose possano andar male. La vita è dura per tutti ma dobbiamo apprezzare quello che si ha. Anche io sono stata sveglia tutta la notte per una sconfitta, perché è la mia passione e il mio lavoro e perché ci tengo. Ma il giorno dopo sono tornata ad allenarmi. Bisogna guardare anche altri contesti, i problemi veri sono altri. Per questo amo vedere anche lontano dal campo da tennis, perché credo che arricchiscano come persona e di conseguenza ti rendono un po’ più sereno. Ho 24 anni, ho tante amicizie, amo passare del tempo con le mie amiche storiche, studiare… Vedo tanti ragazzi che hanno solo il tennis, ma questa è una bolla e la vita è diversa”.