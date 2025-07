Elisabetta Cocciaretto vince il WTA 125 di Bastad

Elisabetta Cocciaretto è la vincitrice del WTA 125 di Bastad. Porta bene la città svedese alle giocatrici italiane. Dopo Lea Pericoli nel 1960, Sandra Cecchini nel 1987 e 1990 e Martina Trevisan (che proprio qui è tornata dopo un lungo stop) nel 2024, tocca alla marchigiana alzare le braccia al cielo in terra svedese.

Al primo turno per lei vittoria con tantissimi brividi contro la spagnola Irene Burillo Escorihuela, 7-5 2-6 7-6(4), pur senza mai concedere match point. Al secondo turno molto più netto il 6-1 6-2 su Justina Mikulskyte, lituana.

Ai quarti, poi, successo in rimonta su Louisa Chirico, un 5-7 6-3 6-1 su una delle americane di maggior esperienza (anche se non ha mai sfondato). In semifinale 6-3 6-4 sulla croata Antonia Ruzic (che aveva eliminato ai quarti Lucia Bronzetti), ottima giocatrice in rampa di lancio, e infine in finale 6-3 6-4 sulla polacca Katarzyna Kawa, che spesso e volentieri rappresenta un bel dilemma da affrontare e che, al secondo turno, aveva estromesso proprio la rientrante Trevisan.

Con questa vittoria Cocciaretto, già protagonista di un terzo turno a Wimbledon contro la svizzera Belinda Bencic (prima di Swiatek, la più vicina a eliminare l’elvetica), torna di gran carriera nelle prime 5, attestandosi all’81° posto e guadagnandone 35 sull’inizio di Wimbledon.