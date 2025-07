Elisabetta Cocciaretto non si ferma più! Lascia solo 4 game a Volynets e avanza al 3° turno a Wimbledon!

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più, supera agevolmente il secondo ostacolo del suo cammino e approda ai sedicesimi del torneo di Wimbledon. Nell’incontro valevole per il secondo turno del terzo Slam stagionale la giocatrice italiana lascia solo quattro game a Katie Volynets imponendosi con un perentorio 6-0 6-4 e stacca il pass per i sedicesimi, turno in cui affronterà la vincente del confronto tra la francese Elsa Jacquemot e la svizzera Belinda Bencic.

Il primo set si risolve con l’autentico dominio della tennista azzurra. La giocatrice marchigiana toglie il servizio a zero alla rivale nel gioco di apertura, difende ai vantaggi il primo turno di battuta annullando una palla break e toglie nuovamente il servizio all’americana per salire 3-0. Cocciaretto è letteralmente scatenata, continua a spingere e vince di slancio gli ultimi tre giochi chiudendo il parziale di apertura sul 6-0.

Il secondo parziale inizia con il rispetto dei turni di servizio delle due contendenti, la prima a rompere l’equilibrio è la statunitense che, ai vantaggi, sigla il punto del 3-1, vantaggio che non riesce però a capitalizzare perché cede il servizio a 0 consentendo alla rivale di tornare sul 3-2 per poi impattare sul 3-3. La giocatrice italiana agguanta nuovamente la rivale sul 4-4 dopo aver annullato palla break e opera il sorpasso decisivo nel nono gioco quando, a 15, firma il break con il diritto vincente. Cocciaretto non si volta più indietro, si procura tre match point e alla terza opportunità firma il 6-4 risolutivo con il rovescio vincente.

Cocciaretto commette due doppi falli, serve il 67% di prime palle, contro il 78 dell’avversaria, e ottiene il 69% di punti sulla prima e il 50% sulla seconda, contro il disastroso 20% della rivale. La marchigiana mette a segno 18 vincenti, con 25 errori gratuiti, e vince il computo dei punti per 61 a 39.