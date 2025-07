Ekaterina Antropova verso Italia-USA: “Non dobbiamo pensare al record, affrontiamo una grande squadra”

Domani comincerà la Final Eight della Nations League 2025 di volley femminile, con l’Italia di Julio Velasco che affronta gli Stati Uniti nel primo quarto di finale all’Atlas Arena di Lodz (in Polonia). Le Azzurre hanno dominato la regular season con 12 vittorie consecutive e sono imbattute dal 1° aprile 2024, portandosi ad una sola partita dal record assoluto di imbattibilità per la Nazionale italiana femminile di pallavolo.

Ekaterina Antropova è stata protagonista della conferenza stampa ufficiale di presentazione delle Finals: “Stiamo bene e siamo pronte. Affronteremo una grande squadra, molto cambiata rispetto a quella battuta a Rio all’esordio in VNL e che certamente saprà e vorrà metterci in difficoltà. Dal canto nostro dobbiamo giocare dando il massimo, pronte ad affrontare con serenità e decisione le difficoltà che il match ci presenterà”.

“Credo che sia importante approcciare una partita alla volta in questa fase. Non dobbiamo pensare alla striscia vincente o al fatto che siamo imbattute ma solo concentrarci su quello che dobbiamo fare per vincere il prossimo match. Non credo che ci sia un segreto particolare dietro al nostro momento attuale ma piuttosto che sia frutto di un mix importante in cui tutto sta funzionando”, le parole dell’opposta azzurra.

“Detto questo, finora, non abbiamo raggiunto niente e quindi sarà importante continuare a lavorare duramente per fare bene a partire da queste Finals. È importante, ripeto, non pensare a tutti questi numeri, al record, all’imbattibilità ma piuttosto concentrarsi intensamente su quello che dobbiamo fare. Noi internamente siamo concentrate su questo, dando il massimo in allenamento per giocare al meglio ogni partita”, aggiunge Kate.