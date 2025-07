Ekaterina Antropova: “Brave a non farci sorprendere. Come sto? Lascio parlare il campo”

Ekaterina Antropova è stata la mattatrice assoluta nella partita tra Italia e Turchia: è stata inserita al posto di Paola Egonu in alcuni frangenti dei primi tre set, poi ha iniziato il quarto da titolare e ha suonato la carica nella rimonta che le Campionesse Olimpiche hanno incontro nell’incontro valido per la Nations League di volley femminile.

L’opposto ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Ci aspettavamo una partita difficile, soprattutto dopo la sconfitta subita da loro ieri con la Cechia. Ci aspettavamo una Turchia carica e siamo state brave a non farci sorprendere alla prima difficoltà venendo fuori dalla partita in maniera decisa”.

La bomber ha poi proseguito: “La mia condizione fisica? Preferisco che sia sempre il campo a parlare e a dimostrare come sto. Abbiamo approcciato a questa stagione vivendo partita dopo partita, le pressioni ci stanno scivolando da dosso e ci concentriamo sul campo e su quello che dobbiamo fare ogni giorno per migliorare e crescere. Speriamo che la pressione riguardi le nostre avversarie perché tra qualche giorno inizieremo a giocarci qualcosa di importante”.