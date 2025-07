Dove vedere la F1 in tv, GP Gran Bretagna 2025: orario qualifiche, programma 5 luglio, streaming

Sabato 5 luglio il circuito di Silverstone ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si annuncia una spettacolare battaglia per la pole position sull’iconica pista inglese, con l’incognita legata al meteo incerto e a temperature fresche che dovrebbero avvicinare le prestazioni dei top team almeno sul giro secco.

McLaren è sempre la macchina di riferimento e metterà sia Oscar Piastri che Lando Norris nelle condizioni di giocarsi la prima fila in griglia, ma attenzione ad altri possibili candidati alla pole come la Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen, le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Le qualifiche della F1 a Silverstone verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali britanniche in chiaro e in differita alle ore 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2025

Sabato 5 luglio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 16.00 Qualifiche a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Silverstone alle 18.30.