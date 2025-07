Dove vedere la F1 in tv, GP Gran Bretagna 2025: orario gara, programma 6 luglio, streaming

Domani, domenica 6 luglio, si disputerà a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito del Northamptonshire sarà teatro della gara che chiuderà ufficialmente la prima metà del campionato, con il circus pronto ad affrontare poi una pausa di tre settimane in vista della tappa successiva in Belgio.

McLaren vuole continuare a dominare la scena anche sulla pista di casa potendo contare sul leader iridato Oscar Piastri e sul suo primo inseguitore Lando Norris, una coppia che ha consentito al team papaya di ipotecare con mesi d’anticipo il titolo costruttori. Obiettivo podio e sogno vittoria invece per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, per la Red Bull di Max Verstappen e per le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Da non sottovalutare la variabile meteo, con un rischio pioggia abbastanza concreto proprio a ridosso della cors

Il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara di Silverstone in differita alle ore 18.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2025

Domenica 6 luglio

Ore 16.00 Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Silverstone alle 18.55.