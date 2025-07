Dove vedere la F1 in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari prove libere, programma 4 luglio, streaming

Back-to-back per il circus, che si trasferisce in pochi giorni dalle colline stiriane di Spielberg al circuito di Silverstone in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima metà del campionato si chiude questo fine settimana in uno dei tracciati più iconici della storia dell’automobilismo, che potrebbe regalare maggiore equilibrio rispetto all’ultimo GP d’Austria.

McLaren resta il punto di riferimento e andrà a caccia di una nuova doppietta, ma le temperature fresche (con rischio pioggia) inglesi dovrebbero aiutare i competitor nel tentativo di colmare il gap prestazionale nei confronti della MCL39. Attenzione in particolare alla Red Bull di Max Verstappen, ma anche alle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, mentre sarà interessante valutare gli effetti del nuovo fondo Ferrari in un altro contesto dopo il Red Bull Ring.

Le prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni del venerdì per la Formula Uno sulla pista di Silverstone con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP GRAN BRETAGNA F1 2025

Venerdì 4 luglio

Ore 13.30 Prove libere 1 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 17.00 Prove libere 2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.