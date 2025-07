Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 7 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Seconda settimana in arrivo a Wimbledon: ai Championships si vanno a completare gli ottavi di finale, dopo che questa giornata fino al 2021 è stata quella più elettrizzante dell’intero torneo. Si tenevano 16 incontri dopo la pausa del Middle Sunday ed era un’autentica scorpacciata di tennis. Ora i tempi sono cambiati.

Sarà un po’ una specie di Little Italy, quella che si vedrà sull’erba più famosa al mondo. Si comincerà con Flavio Cobolli, che ritrova Marin Cilic in condizioni ben diverse rispetto al primo turno dell’ultimo Roland Garros. Si prosegue con il terzo atto della sfida Slam ormai a lungo andare tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. E si chiude, naturalmente, con Jannik Sinner: il numero 1 del mondo è atteso da Grigor Dimitrov, il bulgaro che per una vita ha provato a essere big sui prati (specie dopo esser stato campione junior nel 2008), ma che ha raccolto un’unica semifinale e quattro (con questo) ottavi in carriera.

L’ottava giornata dell’edizione 2025 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su numerosi canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211) e i quattro canali da 251 a 254 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213); c’è anche Sky Sport Plus (tasto verde). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Lunedì 7 luglio

Centre Court

Ore 14:30 de Minaur (AUS) [11]-Djokovic (SRB) [6] – Ottavi uomini

Andreeva [7]-Navarro (USA) [10] – Ottavi donne

Sinner (ITA) [1]-Dimitrov (BUL) [19] – Ottavi uomini

No.1 Court

Ore 14:00 Alexandrova [18]-Bencic (SUI) – Ottavi donne

Shelton (USA) [10]-Sonego (ITA) – Ottavi uomini

Swiatek (POL) [8]-Tauson (DEN) [23] – Ottavi donne

No.2 Court

Ore 12:00 Cilic (CRO)-Cobolli (ITA) [22] – Ottavi uomini

Samsonova [19]-Bouzas Maneiro (ESP) – Ottavi donne

NP ore 16:00 Dolehide (USA)/Kenin (USA) [16]-Chan (TPE)/Krejcikova (CZE) – 3° turno doppio donne

No.3 Court

Ore 12:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [5]-Andreozzi (ARG)/Demoliner (BRA) – 3° turno doppio uomini

Khromacheva [13]/Stollar (HUN)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – 3° turno doppio donne

Siniakova (CZE)/Verbeek (NED)-Paris (GBR)/Silva (GBR) – Quarti doppio misto

Court 12

Ore 12:00 Herbert (FRA)/Thompson (AUS)-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – 3° turno doppio uomini

NP ore 13:30 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [6]-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) [12] – 3° turno doppio uomini

Singolare femminile junior

NP ore 17:00 Stefani (BRA)/Salisbury (GBR)-Hsieh (TPE)/Zielinski (POL) – Quarti doppio misto

Court 18

Ore 12:00 Singolare femminile junior

Bhambri (IND)/Galloway (USA) [6]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [4]

Court 14

Ore 12:00 Doppio maschile junior

NP ore 13:30 Babos (HUN)/Stefani (BRA) [10]-L. Kichenok (UKR)/Perez (AUS) [7] – 3° turno doppio donne

Doppio maschile junior

Khromacheva/Withrow (USA)-Babos (HUN)/Pavic (CRO) [8] – Quarti doppio misto

Court 15

Ore 12:00 Doppio maschile junior

NP ore 13:30 Kudermetova/Mertens (BEL) [8]-Haddad Maia (BRA)/Siegemund (GER) [11] – 3° turno doppio donne

Court 17

Ore 12:00 Doppio maschile junior

NP ore 13:30 Birrell (AUS)/Joint (AUS)-Gadecki (AUS)/Krawczyk (USA) – 3° turno doppio donne

Doppio maschile junior

NP ore 17:00 Krawczyk (USA)/Skupski (GBR)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) [2] – Quarti doppio misto

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Plus (tasto verde).

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Lunedì 7 luglio (orari italiani)

Centre Court

3° match dalle ore 14:30 Sinner (ITA) [1]-Dimitrov (BUL) [19] – Ottavi uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), streaming su SkyGo e Now

No.1 Court

2° match dalle ore 14:00 Shelton (USA) [10]-Sonego (ITA) – Ottavi uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Wimbledon 1 (251), streaming su SkyGo e Now

No.2 Court

Ore 12:00 Cilic (CRO)-Cobolli (ITA) [22] – Ottavi uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Wimbledon 2 (252), streaming su SkyGo e Now