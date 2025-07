Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 4 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Oggi, venerdì 4 luglio, si apriranno il terzo turno dei main draw di singolare, il secondo dei tabelloni di doppio maschile e femminile ed il primo del doppio misto di Wimbledon 2025: in programma ben 43 incontri (due dei quali interrotti ieri ed uno rinviato ancor prima dell’inizio), che vedranno protagonisti ben cinque azzurri in quattro match.

Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Luciano Darderi, opposto all’australiano Jordan Thompson, e Mattia Bellucci, che sfiderà il britannico Cameron Norrie, mentre nel doppio femminile saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate del numero 3 del seeding, contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la ceca Barbora Krejcikova, infine nel doppio misto la coppia testa di serie numero 3, formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori, sfiderà i britannici Julian Cash ed Heather Watson.

La quinta giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti i match degli italiani.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Venerdì 4 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Taylor Fritz (USA) [5] v Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [26]

Non prima delle 16.00

Jan-Lennard Struff (GER) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Aryna Sabalenka [1] v Emma Raducanu (GBR)

Court 1 – Dalle 14.00

Diane Parry (FRA) v Sonay Kartal (GBR)

Mattia Bellucci (ITA) v Cameron Norrie (GBR)

Elise Mertens (BEL) [24] v Elina Svitolina (UKR) [14]

Court 2 – Dalle 12.00

Anastasia Pavlyuchenkova v Naomi Osaka (JPN)

Non prima delle 13.30

Ben Shelton (USA) [10] v Rinky Hijikata (AUS) riprende da 6-2 7-5 *5-4

Non prima delle 14.00

Laura Siegemund (GER) v Madison Keys (USA) [6]

Nicolas Jarry (CHI) v Joao Fonseca (BRA)

Court 3 – Dalle 12.00

Dalma Galfi (HUN) v Amanda Anisimova (USA) [13]

Andrey Rublev [14] v Adrian Mannarino (FRA)

Nuno Borges (POR) v Karen Khachanov [17]

Court 12 – Dalle 12.00

Solana Sierra (ARG) v Cristina Bucsa (ESP)

Kamilla Rakhimova v Linda Noskova (CZE) [30]

Kamil Majchrzak (POL) v Arthur Rinderknech (FRA)

Court 18 – Dalle 12.00

Lloyd Glasspool (GBR) / Giuliana Olmos (MEX) v Jackson Withrow (USA) / Irina Khromacheva

Non prima delle 13.30

Marton Fucsovics (HUN) v Gael Monfils (FRA) riprende da 6-4 1-6 4-6 7-6 (5)

Hao-Ching Chan (TPE) / Barbora Krejcikova (CZE) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [3]

Non prima delle 16.00

Luciano Darderi (ITA) v Jordan Thompson (AUS)

Court 5 – Dalle 12.00

Francisco Cabral (POR) / Lucas Miedler (AUT) v Petr Nouza (CZE) / Patrik Rikl (CZE)

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) v Nikola Mektic (CRO) / Michael Venus (NZL) [8]

Non prima delle 16.00

Hailey Baptiste (USA) / Caty McNally (USA) v Beatriz Haddad Maia (BRA) / Laura Siegemund (GER) [11]

Court 6 – Dalle 12.00

Fernando Romboli (BRA) / John-Patrick Smith (AUS) v Guido Andreozzi (ARG) / Marcelo Demoliner (BRA)

Quinn Gleason (USA) / Ingrid Martins (BRA) v Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]

Non prima delle 15.00

Robert Cash (USA) / JJ Tracy (USA) v Rinky Hijikata (AUS) / David Pel (NED)

Court 8 – Dalle 13.30

Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [3] v Matthew Christopher Romios (AUS) / Ryan Seggerman (USA)

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [1] v McCartney Kessler (USA) / Clara Tauson (DEN)

Kevin Krawietz (GER) / Ellen Perez (AUS) [7] v Nathaniel Lammons (USA) / Alexandra Panova

Court 14 – Dalle 12.00

Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) [10] v Hanyu Guo (CHN) / Alexandra Panova

Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) [11] v Alexander Erler (AUT) / Constantin Frantzen (GER)

Su-Wei Hsieh (TPE) / Jelena Ostapenko (LAT) [4] v Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Sadio Doumbia (FRA) / Fang-Hsien Wu (TPE) v Neal Skupski (GBR) / Desirae Krawczyk (USA)

Court 15 – Dalle 12.00

Eri Hozumi (JPN) / Aldila Sutjiadi (INA) v Ekaterina Alexandrova / Shuai Zhang (CHN) [14]

Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [1] v Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)

Sander Arends (NED) / Demi Schuurs (NED) v Joshua Paris (GBR) / Eden Silva (GBR)

Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [3] v Julian Cash (GBR) / Heather Watson (GBR)

Court 16 – Dalle 13.30

Camila Osorio (COL) / Alycia Parks (USA) v Nicole Melichar-Martinez (USA) / Liudmila Samsonova [15]

Jamie Murray (GBR) / Emily Appleton (GBR) v David Stevenson (GBR) / Maia Lumsden (GBR)

Yuki Bhambri (IND) / Xinyu Jiang (CHN) v Christian Harrison (USA) / Nicole Melichar-Martinez (USA)

Court 17 – Dalle 13.30

Billy Harris (GBR) / Marcus Willis (GBR) v Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) [2]

Polina Kudermetova / Zeynep Sonmez (TUR) v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Henry Patten (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) v Andres Molteni (ARG) / Asia Muhammad (USA)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per tutti i match degli italiani.

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI WIMBLEDON 2025 OGGI

Venerdì 4 luglio (orari italiani)

Court 1 – Dalle ore 14.00

2° match – Mattia Bellucci (ITA) v Cameron Norrie (GBR) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 18 – Dalle ore 12.00

3° match – Hao-Ching Chan (TPE) / Barbora Krejcikova (CZE) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [3] – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

4° match (Non prima delle 16.00) – Luciano Darderi (ITA) v Jordan Thompson (AUS) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 15 – Dalle ore 12.00

4° match – Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [3] v Julian Cash (GBR) / Heather Watson (GBR) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.