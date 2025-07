Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 3 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Quarta giornata di incontri a Wimbledon. Nel Tempio del tennis si prosegue coi match previsti dallo schedule. Quest’oggi assisteremo alle sfide di secondo turno della parte alta del tabellone di singolare maschile, nonché della parte bassa del singolare femminile. In casa Italia si vorrà fare bene e qualificare più giocatori possibili al terzo turno.

Fari puntati su Jannik Sinner e non potrebbe essere altrimenti. Il n.1 del mondo, dopo aver superato il primo round abbastanza agevolmente contro Luca Nardi, sarà opposto quest’oggi all’australiano Aleksandar Vukic. Un altro test di verifica per lui. Oltre al pusterese ci saranno i match con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto protagonisti. Da non dimenticare il doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini.

La copertura televisiva della quarta giornata di incontri di Wimbledon sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Giovedì 3 luglio (orari italiani)

Centre Court – Ore: 2:30pm

D. Evans \GBR vs N. Djokovic \SRB

I. Swiatek \POL vs C. McNally \USA

J. Sinner \ITA vs A. Vukic \AUS

No.1 Court – Ore: 14:00pm

M. Andreeva \IOA vs L. Bronzetti \ITA

M. Sakkari \GRE vs E. Rybakina \KAZ

J. Draper \GBR vs M. Cilic \CRO

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. de Minaur \AUS vs A. Cazaux \FRA

L. Darderi \ITA vs A. Fery \GBR

B. Krejcikova \CZE vs C. Dolehide \USA

S. Kenin \USA vs J. Bouzas Maneiro \ESP

B. Shelton \USA vs R. Hijikata \AUS

No.3 Court – Ore: 12:00am

V. Kudermetova \IOA vs E. Navarro \USA

G. Dimitrov \BUL vs C. Moutet \FRA

S. Ofner \AUT vs T. Paul \USA

D. Kasatkina \AUS vs I. Begu \ROU

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Giron \USA vs J. Mensik \CZE

A. Holmgren \DEN vs T. Machac \CZE

C. Tauson \DEN vs A. Kalinskaya \IOA

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Cobolli \ITA vs J. Pinnington Jones \GBR

F. Auger-Aliassime \CAN vs J. Struff \GER

S. Lamens \NED vs E. Alexandrova \IOA

Y. Starodubtseva \UKR vs L. Samsonova \IOA

M. Fucsovics \HUN vs G. Monfils \FRA

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Erler \AUT / C. Frantzen \GER vs J. Brooksby \USA / A. Walton \AUS

Q. Gleason \USA / I. Martins \BRA vs A. Eala \PHI / E. Lys \GER

S. Doumbia \FRA / F. Reboul \FRA vs Z. Bergs \BEL / G. Diallo \CAN

E. Appleton \GBR / H. Watson \GBR vs M. Andreeva \IOA / D. Shnaider \IOA

Court 5 – Ore: 12:00am

Y. Xu \CHN / Z. Yang \CHN vs L. Kichenok \UKR / E. Perez \AUS

T. Babos \HUN / L. Stefani \BRA vs J. Cristian \ROU / M. Kempen \BEL

N. Lammons \USA / J. Withrow \USA vs P. Herbert \FRA / J. Thompson \AUS

B. Harris \GBR / M. Willis \GBR vs A. Bublik \KAZ / F. Cobolli \ITA

Court 6 – Ore: 12:00am

C. Osorio \COL / A. Parks \USA vs A. Barnett \GBR / E. Silva \GBR

A. Davidovich Fokina \ESP vs B. van de Zandschulp \NED

G. Andreozzi \ARG / M. Demoliner \BRA vs C. Harrison \USA / E. King \USA

H. Nys \MON / E. Roger-Vasselin \FRA vs B. Bonzi \FRA / G. Jacq \FRA

V. Azarenka \IOA / A. Krueger \USA vs G. Minnen \BEL / M. Niculescu \ROU

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Kovacevic \USA / L. Tien \USA vs N. Balaji \IND / M. Reyes-Varela \MEX

M. Bouzkova \CZE / A. Danilina \KAZ vs K. Piter \POL / M. Sherif \EGY

M. Skoch \CZE / M. Vondrousova \CZE vs P. Kudermetova \IOA / Z. Sonmez \TUR

M. Romios \AUS / R. Seggerman \USA vs L. Darderi \ITA / D. Hidalgo \ECU

Court 8 – Ore: 12:00am

P. Nouza \CZE / P. Rikl \CZE vs M. Ebden \AUS / J. Peers \AUS

S. Hsieh \TPE / J. Ostapenko \LAT vs O. Kalashnikova \GEO / E. Pridankina \IOA

C. Bucsa \ESP / M. Kato \JPN vs S. Errani \ITA / J. Paolini \ITA

L. Maxted \GBR / C. Thomson \GBR vs N. Mektic \CRO / M. Venus \NZL

Court 9 – Ore: 12:00am

Y. Bu \CHN / R. Ho \TPE vs M. Granollers \ESP / H. Zeballos \ARG

S. Aoyama \JPN / E. Shibahara \JPN vs M. Linette \POL / B. Pera \USA

T. Mihalikova \SVK / O. Nicholls \GBR vs K. Rakhimova \IOA / A. Siskova \CZE

L. Bronzetti \ITA / A. Li \USA vs O. Gadecki \AUS / D. Krawczyk \USA

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Tomljanovic \AUS / V. Tomova \BUL vs E. Hozumi \JPN / A. Sutjiadi \INA

E. McDonald \GBR / M. Xu \GBR vs L. Noskova \CZE / R. Sramkova \SVK

V. Kudermetova \IOA / E. Mertens \BEL vs H. Klugman \GBR / M. Stojsavljevic \GBR

A. Pavlasek \CZE / J. Zielinski \POL vs S. Gonzalez \MEX / A. Krajicek \USA

Court 11 – Ore: 12:00am

A. Muhammad \USA / D. Schuurs \NED vs L. Fernandez \CAN / L. Sun \NZL

H. Guo \CHN / A. Panova \IOA vs G. Olmos \MEX / R. Zarazua \MEX

R. Cash \USA / J. Tracy \USA vs S. Arends \NED / A. Rinderknech \FRA

R. Haase \NED / J. Rojer \NED vs N. Borges \POR / M. Giron \USA

Court 14 – Ore: 12:00am

F. Cabral \POR / L. Miedler \AUT vs J. Murray \GBR / R. Ram \USA

F. Marozsan \HUN vs J. Munar \ESP

A. Zakharova \IOA vs D. Yastremska \UKR

J. Monday \GBR / D. Stevenson \GBR vs M. Bellucci \ITA / F. Marozsan \HUN

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Kecmanovic \SRB vs J. de Jong \NED

H. Baptiste \USA vs V. Mboko \CAN

P. Martinez \ESP vs M. Navone \ARG

K. Siniakova \CZE / T. Townsend \USA vs A. Bondar \HUN / M. Uchijima \JPN

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Cash \GBR / L. Glasspool \GBR vs V. Kirkov \USA / B. Stevens \NED

K. Volynets \USA vs E. Cocciaretto \ITA

D. Collins \USA vs V. Erjavec \SLO

B. Nakashima \USA vs R. Opelka \USA

Court 17 – Ore: 12:00am

X. Wang \CHN vs Z. Sonmez \TUR

A. Rinderknech \FRA vs C. Garin \CHI

E. Jacquemot \FRA vs B. Bencic \SUI

J. Salisbury \GBR / N. Skupski \GBR vs C. Broom \GBR / J. Paris \GBR

L. Sonego \ITA vs N. Basilashvili \GEO

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI WIMBLEDON 2025 OGGI

Giovedì 3 luglio (orari italiani)

Centre Court – Ore: 14:30

4° match – J. Sinner \ITA vs A. Vukic \AUS – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

No.1 Court – Ore: 14:00pm

1° match – M. Andreeva \IOA vs L. Bronzetti \ITA – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW

No.2 Court – Ore: 12:00am

2° match – L. Darderi \ITA vs A. Fery \GBR – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW

Court 18 – Ore: 12:00am

1° match – F. Cobolli \ITA vs J. Pinnington Jones \GBR – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 5 – Ore: 12:00am

4° match – B. Harris \GBR / M. Willis \GBR vs A. Bublik \KAZ / F. Cobolli \ITA

Court 7 – Ore: 12:00am

4° match – M. Romios \AUS / R. Seggerman \USA vs L. Darderi \ITA / D. Hidalgo \ECU

Court 8 – Ore: 12:00am

3° match – C. Bucsa \ESP / M. Kato \JPN vs S. Errani \ITA / J. Paolini \ITA – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 9 – Ore: 12:00am

4° match – L. Bronzetti \ITA / A. Li \USA vs O. Gadecki \AUS / D. Krawczyk \USA

Court 14 – Ore: 12:00am

4° match – J. Monday \GBR / D. Stevenson \GBR vs M. Bellucci \ITA / F. Marozsan \HUN

Court 16 – Ore: 12:00am

2° match – K. Volynets \USA vs E. Cocciaretto \ITA – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW

Court 17 – Ore: 12:00am

5° match – L. Sonego \ITA vs N. Basilashvili \GEO – Diretta tv su canali di Sky Sport (palinsesto specifico da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport