Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 2 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Oggi, mercoledì 2 luglio, si apriranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile) di Wimbledon 2025: in programma ben 65 incontri (uno dei quali interrotto ieri), che vedranno protagonisti ben sei azzurri.

Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Luciano Darderi, opposto al britannico Arthur Fery, e Mattia Bellucci, che sfiderà il numero 23 del seeding, il ceco Jiri Lehecka, mentre nel singolare femminile la testa di serie numero 4, Jasmine Paolini, affronterà la russa Kamilla Rakhimova.

Nel doppio femminile sarà impegnata Angelica Moratelli, che in coppia con la statunitense Sabrina Santamaria se la vedrà con la romena Sorana Cirstea e la russa Anna Kalinskaya, infine nel doppio maschile la coppia accreditata della testa di serie numero 7, formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sfiderà l’uruguaiano Ariel Behar ed il belga Joran Vliegen.

La terza giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match Paolini-Rakhimova e Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Mercoledì 2 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14:30

Aryna Sabalenka [1] v Marie Bouzkova (CZE)

Oliver Tarvet (GBR) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Emma Raducanu (GBR) v Marketa Vondrousova (CZE)

Court 1 – Dalle 14:00

Cameron Norrie (GBR) v Frances Tiafoe (USA) [12]

Katie Boulter (GBR) v Solana Sierra (ARG)

Taylor Fritz (USA) [5] v Gabriel Diallo (CAN)

Court 2 – Dalle 12:00

Olga Danilovic (SRB) v Madison Keys (USA) [6]

Nuno Borges (POR) v Billy Harris (GBR)

Naomi Osaka (JPN) v Katerina Siniakova (CZE)

Arthur Fery (GBR) v Luciano Darderi (ITA)

Court 3 – Dalle 12:00

Viktoriya Tomova (BUL) v Sonay Kartal (GBR)

Andrey Rublev [14] v Lloyd Harris (RSA)

Jasmine Paolini (ITA) [4] v Kamilla Rakhimova

Botic van De Zandschulp (NED) v Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [26]

Court 12 – Dalle 12:00

Joao Fonseca (BRA) v Jenson Brooksby (USA)

Renata Zarazua (MEX) v Amanda Anisimova (USA) [13]

Jiri Lehecka (CZE) [23] v Mattia Bellucci (ITA)

Aliaksandra Sasnovich v Elina Svitolina (UKR) [14]

Court 18 – Dalle 12:00

Shintaro Mochizuki (JPN) v Karen Khachanov [17]

Diana Shnaider [12] v Diane Parry (FRA)

Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] v Jan-Lennard Struff (GER)

Emily Appleton (GBR) / Heather Watson (GBR) v Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]

Court 4 – Dalle 12:00

Xinyu Wang (CHN) / Saisai Zheng (CHN) v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]

Daniel Evans (GBR) / Henry Searle (GBR) v Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) [2]

Jodie Burrage (GBR) / Sonay Kartal (GBR) v Jessica Bouzas Maneiro (ESP) / Yvonne Cavalle-Reimers (ESP)

Camila Osorio (COL) / Alycia Parks (USA) v Alicia Barnett (GBR) / Eden Silva (GBR)

Court 5 – Dalle 12:00

Yuki Bhambri (IND) / Robert Galloway (USA) [16] v Romain Arneodo (MON) / Manuel Guinard (FRA)

Miomir Kecmanovic (SRB) / Andreas Mies (GER) v Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [4]

Qianhui Tang (CHN) / Lin Zhu (CHN) v Xinyu Jiang (CHN) / Fang-Hsien Wu (TPE) [12]

Court 6 – Dalle 12:00

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) v Ivan Dodig (CRO) / Orlando Luz (BRA)

Fernando Romboli (BRA) / John-Patrick Smith (AUS) v Mackenzie McDonald (USA) / Alex Michelsen (USA)

Angelica Moratelli (ITA) / Sabrina Santamaria (USA) v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya

Court 8 – Dalle 12:00

Yulia Putintseva (KAZ) / Peyton Stearns (USA) v Hao-Ching Chan (TPE) / Barbora Krejcikova (CZE)

Tomas Machac (CZE) / Jakub Mensik (CZE) v Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)

David Goffin (BEL) / Alexandre Muller (FRA) v Nicolas Barrientos (COL) / Rithvik Choudary Bollipalli (IND)

Nadiia Kichenok (UKR) / Yuliia Starodubtseva (UKR) v Ekaterina Alexandrova / Shuai Zhang (CHN) [14]

Court 9 – Dalle 12:00

Ariel Behar (URU) / Joran Vliegen (BEL) v Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7]

Anna Blinkova / Yue Yuan (CHN) v Nicole Melichar-Martinez (USA) / Liudmila Samsonova [15]

Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) v Sebastian Baez (ARG) / Francisco Comesana (ARG)

Shuko Aoyama (JPN) / Ena Shibahara (JPN) v Magda Linette (POL) / Bernarda Pera (USA)

Court 10 – Dalle 12:00

Marta Kostyuk (UKR) / Elena-Gabriela Ruse (ROU) v Anastasija Sevastova (LAT) / Yanina Wickmayer (BEL)

Theo Arribage (FRA) / Patrik Trhac (USA) v Quentin Halys (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)

Damir Dzumhur (BIH) / Skander Mansouri (TUN) v Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [12]

Aleksandar Kovacevic (USA) / Learner Tien (USA) v N.Sriram Balaji (IND) / Miguel Reyes-Varela (MEX)

Court 11 – Dalle 12:00

Kimberly Birrell (AUS) / Maya Joint (AUS) v Ulrikke Eikeri (NOR) / Makoto Ninomiya (JPN)

Irina Khromacheva / Fanny Stollar (HUN) [13] v Aleksandra Krunic (SRB) / Suzan Lamens (NED)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) / Camilo Ugo Carabelli (ARG) v Hendrik Jebens (GER) / Albano Olivetti (FRA)

Rinky Hijikata (AUS) / David Pel (NED) v Andre Goransson (SWE) / Sem Verbeek (NED) [14]

Court 14 – Dalle 12:00

Leylah Fernandez (CAN) [29] v Laura Siegemund (GER)

Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [3] v Rohan Bopanna (IND) / Sander Gille (BEL)

Eva Lys (GER) v Linda Noskova (CZE) [30]

Kamil Majchrzak (POL) v Ethan Quinn (USA)

Court 15 – Dalle 12:00

Nicolas Jarry (CHI) v Learner Tien (USA)

Non prima delle 13:30

Brandon Nakashima (USA) [29] v Yunchaokete Bu (CHN) riprende da 6-4 4-6 7-6 (1)

Beatriz Haddad Maia (BRA) [21] v Dalma Galfi (HUN)

Jordan Thompson (AUS) v Benjamin Bonzi (FRA)

Hailey Baptiste (USA) / Caty McNally (USA) v Beatriz Haddad Maia (BRA) / Laura Siegemund (GER) [11]

Court 16 – Dalle 12:00

Adrian Mannarino (FRA) v Valentin Royer (FRA)

McCartney Kessler (USA) / Clara Tauson (DEN) v Harriet Dart (GBR) / Maia Lumsden (GBR)

Ashlyn Krueger (USA) [31] v Anastasia Pavlyuchenkova

Caroline Dolehide (USA) / Sofia Kenin (USA) [16] v Bibiane Schoofs (NED) / Dayana Yastremska (UKR)

Court 17 – Dalle 12:00

Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [1] v Roberto Carballes Baena (ESP) / Laslo Djere (SRB)

Cristina Bucsa (ESP) v Donna Vekic (CRO) [22]

Elise Mertens (BEL) [24] v Ann Li (USA)

Cristian Garin (CHI) v Arthur Rinderknech (FRA)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per Paolini-Rakhimova e Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen.

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI WIMBLEDON 2025 OGGI

Mercoledì 2 luglio (orari italiani)

Court 2 – Dalle ore 12.00

4° match – Arthur Fery (GBR) v Luciano Darderi (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 3 – Dalle ore 12.00

3° match – Jasmine Paolini (ITA) [4] v Kamilla Rakhimova – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 12 – Dalle ore 12.00

3° match – Jiri Lehecka (CZE) [23] v Mattia Bellucci (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 6 – Dalle ore 12.00

3° match – Angelica Moratelli (ITA) / Sabrina Santamaria (USA) v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 9 – Dalle ore 12.00

1° match – Ariel Behar (URU) / Joran Vliegen (BEL) v Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.