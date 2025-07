Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 1° luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Si completano quest’oggi (o almeno ciò si spera) i primi turni a Wimbledon. Ancora tante emozioni sui prati dei Championships per una giornata che si preannuncia lunghissima e italiana, di cui andiamo a vedere le questioni nel dettaglio.

Derby d’esordio per Jannik Sinner, che sfida il 2003 pesarese Luca Nardi per il secondo turno. E parte anche Lorenzo Musetti, che cercherà di capire e far capire a che punto è con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Via anche per Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre devono finire i loro match sospesi ieri Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. Tra le donne esordio durissimo per Elisabetta Cocciaretto contro l’USA Jessica Pegula, più facile per Lucia Bronzetti con la svizzera Jil Teichmann (ma c’è un grande punto di domanda sulla sua convinzione).

La seconda giornata dell’edizione 2025 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e i sei canali da 251 a 256 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213); c’è anche Sky Sport Plus (tasto verde). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Martedì 1° luglio

Centre Court

Ore 14:30 Krejcikova (CZE) [17]-Eala (PHI) – 1° turno donne

NP ore 15:30 Rinderknech (FRA)-Zverev (GER) [3] – Ripresa dal 7-6(3) 6-7(8) – 1° turno uomini

Muller (FRA)-Djokovic (SRB) [6] – 1° turno uomini

Yastremska (UKR)-Gauff (USA) [2] – 1° turno donne

No.1 Court

Ore 14:00 Sinner (ITA) [1]–Nardi (ITA) – 1° turno uomini

NP ore 15:30 Fritz (USA)-Mpetshi Perricard (FRA) – Ripresa dal 6-7(6) 6-7(8) 6-4 7-6(8) – 1° turno uomini

Kvitova (CZE)-Navarro (USA) [10] – 1° turno donne

Draper (GBR) [4]-Baez (ARG)

No.2 Court

Ore 12:00 Cocciaretto (ITA)-Pegula (USA) [3] – 1° turno donne

Basilashvili (GEO) [Q]-Musetti (ITA) [7] – 1° turno uomini

Swiatek (POL) [8]-P. Kudermetova – 1° turno donne

Shelton (USA) [10]-Bolt (AUS) [Q] – 1° turno uomini

No.3 Court

Ore 12:00 Monday (GBR) [WC]-Paul (USA) [13] – 1° turno uomini

NP ore 13:30 Siniakova (CZE)-Zheng (CHN) [5] – 1° turno donne

M. Andreeva [7]-Sherif (EGY) – 1° turno donne

Dimitrov (BUL) [19]-Nishioka (JPN) – 1° turno uomini

Avanesyan (ARM)-Rybakina (KAZ) [11] – 1° turno donne

Court 12

Ore 12:00 Tauson (DEN) [23]-Watson (GBR) [WC] – 1° turno donne

NP ore 13:30 van de Zandschulp (NED)-Arnaldi (ITA) – Ripresa dal 7-6(4) 7-6(5) – 1° turno uomini

Evans (GBR) [WC]-Clarke (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Monfils (FRA)-Humbert (FRA) [18] – 1° turno uomini

Kenin (USA) [28]-Townsend (USA) [Q] – 1° turno donne

Court 18

Ore 12:00 de Minaur (AUS) [11]-Carballes Baena (ESP) – 1° turno uomini

Joint (AUS)-Samsonova [19] – 1° turno donne

McNally (USA) [PR]-Burrage (GBR) [WC] – 1° turno donne

Gaston (FRA)-Mensik (CZE) [15] – 1° turno uomini

Court 4

Ore 12:00 Michelsen (USA) [30]-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

NP ore 13:30 Mochizuki (JPN)-Zeppieri (ITA) – Ripresa da 2-6 3-6 6-3 7-6(6) – 1° turno uomini

Osorio (COL)-Collins (USA) – 1° turno donne

Potapova-Frech (POL) [25] – 1° turno donne

Shevchenko (KAZ)-Opelka (USA) – 1° turno uomini

Court 5

Ore 12:00 Tseng (TPE)-Vukic (AUS) – 1° turno uomini

Teichmann (SUI)-Bronzetti (ITA) – 1° turno donne

Dolehide (USA)-Rus (NED) – 1° turno donne

Hijikata (AUS)-Goffin (BEL) – 1° turno uomini

Court 6

Ore 12:00 Cazaux (FRA) [Q]-Walton (AUS) – 1° turno uomini

Halys (FRA)-Holmgren (DEN) [Q] – 1° turno uomini

V. Kudermetova-Zhu (CHN) [PR] – 1° turno donne

Court 7

Ore 12:00 Lamens (NED)-Jovic (USA) [Q] – 1° turno donne

de Jong (NED)-Eubanks (USA) – 1° turno uomini

Kovacevic (USA)-Fucsovics (HUN) [LL] – 1° turno donne

Court 8

Ore 12:00 Faria (POR) [Q]-Sonego (ITA) – 1° turno uomini

Ofner (AUT) [PR]-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini

Sakkari (GRE)-Blinkova – 1° turno donne

Bouzas Maneiro (ESP)-Seidel (GER) [Q] – 1° turno donne

Court 9

Ore 12:00 Begu (ROU)-Juvan (SLO) [Q] – 1° turno donne

Sonmez (TUR)-Cristian (ROU) – 1° turno uomini

Baptiste (USA)-Cirstea (ROU) [PR] – 1° turno donne

Giron (USA)-Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno uomini

Court 11

Ore 12:00 McCabe (AUS) [Q]-Marozsan (HUN) – 1° turno uomini

Kalinskaya-Stojanovic (SRB) [Q] – 1° turno donne

Comesaña (ARG)-Moutet (FRA) – 1° turno uomini

Linette (POL) [27]-Jacquemot (FRA) [Q] – 1° turno donne

Court 14

Ore 12:00 Kasatkina (AUS) [16]-Arango (COL) – 1° turno donne

Munar (ESP)-Bublik (KAZ) [28] – 1° turno uomini

Collignon (BEL)-Cilic (CRO) – 1° turno uomini

Azarenka-Zakharova [Q] – 1° turno donne

Court 15

Ore 12:00 Volynets (USA)-Maria (GER) – 1° turno donne

Muchova (CZE) [15]-Xinyu Wang (CHN) – 1° turno donne

Dzumhur (BIH)-Machac (CZE) [31] – 1° turno uomini

Nakashima (USA) [29]-Bu (CHN) – 1° turno uomini

Court 16

Ore 12:00 Erjavec (SLO) [Q]-Kostyuk (UKR) [26] – 1° turno donne

Martinez (ESP)-Loffhagen (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Cobolli (ITA) [22]-Zhukayev (KAZ) [Q] – 1° turno uomini

Parks (USA)-Bencic (SUI) – 1° turno donne

Court 17

Ore 12:00 Hon (AUS) [Q]-Alexandrova [18] – 1° turno donne

Navone (ARG)-Shapovalov (CAN) [27] – 1° turno uomini

Starodubtseva (UKR)-Jones (GBR) [WC] – 1° turno donne

Etcheverry (ARG)-Pinnington Jones (GBR) [WC] – 1° turno uomini

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 256, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Plus (tasto verde).

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Martedì 1° luglio (orari italiani)

No.1 Court

Ore 14:00 Sinner (ITA) [1]–Nardi (ITA) – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251, streaming su SkyGo e Now

No.2 Court

Ore 12:00 Cocciaretto (ITA)-Pegula (USA) [3] – 1° turno donne – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo e Now

A seguire Basilashvili (GEO) [Q]-Musetti (ITA) [7] – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo e Now

Court 6

2° match, Non prima delle ore 13:30 van de Zandschulp (NED)-Arnaldi (ITA) – Ripresa dal 7-6(4) 7-6(5) – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now

Court 4

2° match, Non prima delle ore 13:30 Mochizuki (JPN)-Zeppieri (ITA) – Ripresa da 2-6 3-6 6-3 7-6(6) – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now

Court 5

2° match dalle ore 12:00 Teichmann (SUI)-Bronzetti (ITA) – 1° turno donne – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now

Court 8

Ore 12:00 Faria (POR) [Q]-Sonego (ITA) – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now

Court 16

3° match dalle ore 12:00 Cobolli (ITA) [22]-Zhukayev (KAZ) [Q] – 1° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now