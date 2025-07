Dove vedere in tv Vasamì-Wazny, Wimbledon 2025: orario 3° turno, canale, streaming

Jacopo Vasamì vuole continuare a sognare in grande e torna in campo quest’oggi sul Court 4 per sfidare il polacco Alan Wazny negli ottavi di finale di Wimbledon Junior 2025. Il giovane romano, seconda testa di serie del tabellone e n.2 del ranking mondiale di categoria, ha superato i primi due turni senza concedere neanche un set e spera di proseguire la sua avventura sui prati londinesi dell’All England Club.

Vasamì, classe 2007, sta disputando un’ottima stagione in cui si è tolto la soddisfazione di conquistare il prestigioso Trofeo Bonfiglio, cimentandosi anche nei primi Challenger e raggiungendo proprio a fine giugno la sua prima semifinale nel circuito cadetto in quel di Milano. Il 17enne laziale adesso vuole però un exploit Slam a livello juniores, prima di proiettarsi definitivamente al mondo dei grandi nel 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vasamì-Wazny, ottavo di finale del torneo juniores di Wimbledon. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Wimbledon 3 (canale 253); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VASAMÌ-WAZNY WIMBLEDON JUNIOR 2025

Mercoledì 9 luglio

Court 4 – Inizio alle ore 12.00

K. Sawashiro vs T. Kostovic

A seguire

Jacopo Vasamì vs A. Wazny

PROGRAMMA VASAMÌ-WAZNY WIMBLEDON JUNIOR 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Wimbledon 3 (canale 253).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.