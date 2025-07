Dove vedere in tv Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025: orario, programma, streaming

Il Tour Estivo 2025 dell’Italia del rugby prosegue con il secondo dei tre Test Match: dopo il largo successo ottenuto in Namibia, arriva il momento del primo dei due incontri da giocarsi in Sudafrica, in programma sabato 5 luglio alle ore 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria.

Si tratta di un Test Match molto diverso dal primo, dato che in Namibia l’Italia doveva vincere a tutti i costi, mentre in Sudafrica gli azzurri non avranno nulla da perdere, a maggior ragione in trasferta, contro la squadra al numero 1 della classifica mondiale.

Sembra, alla vigilia, un Test Match dall’esito scontato, che non dovrebbe dare nulla, ma che allo stesso tempo sicuramente non toglierà nulla agli azzurri in termini di punti nel ranking internazionale, dove l’Italia è decima a quota 77.77, mentre il Sudafrica comanda con 92.78.

Per il secondo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby l’incontro tra Sudafrica ed Italia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO TEST MATCH RUGBY 2025

Sabato 5 luglio – Loftus Versfeld di Pretoria

17.10 Sudafrica-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max

