Dove vedere in tv Sonego-Faria oggi, Wimbledon 2025: orario, canale, streaming

Lorenzo Sonego esordirà domani nel primo turno a Wimbledon. Il piemontese affronterà il portoghese Jaime Faria e l’obiettivo chiaramente è la vittoria. Sul campo-8, il piemontese si augura di avere le stesse sensazioni di Halle (Germania), dove ha espresso un ottimo tennis, giocando punto a punto col n.3 del ranking, Alexander Zverev.

Il rendimento della combinazione servizio-dritto sarà fondamentale per l’azzurro, che non ha nella risposta il suo punto di forza, specialmente dal lato sinistro del campo col rovescio. Fondamentale, poi, la profondità dei colpi per comandare lo scambio e costringere il lusitano sulla difensiva.

La partita tra Lorenzo Sonego e Jaime Faria, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena sul campo-8 e aprirà il programma alle ore 12.00 italiane. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

SONEGO-FARIA WIMBLEDON 2025

Martedì 1° luglio

Court 8 – Inizio ore 12:00 italiane

J. Faria POR vs L. Sonego ITA

S. Ofner AUT vs H. Medjedovic SRB

M. Sakkari GRE vs A. Blinkova IOA

J. Bouzas Maneiro ESP vs E. Seidel GER

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport 255.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport