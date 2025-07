Dove vedere in tv Sonego-Basilashvili oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego vuole sfruttare il buon tabellone che si è venuto a creare nella sua zona e affronta Nikoloz Basilashvili al secondo turno di Wimbledon 2025. Si preannuncia un match complicato ma tutto sommato alla portata del torinese, che aveva cominciato il suo percorso ai Championships sbarazzandosi agevolmente in tre set del qualificato portoghese Jaime Faria.

Purtroppo non si è materializzato l’atteso derby azzurro con Lorenzo Musetti, sconfitto da Basilashvili in quattro set al rientro dopo l’infortunio riportato nella semifinale del Roland Garros e debilitato da un virus che lo aveva colpito la scorsa settimana. Vedremo se Sonego sarà in grado di battere l’esperto georgiano, proveniente dalle qualificazioni ed ex numero 16 al mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Basilashvili, secondo turno di Wimbledon. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 254; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-BASILASHVILI WIMBLEDON 2025

Giovedì 3 luglio

Court 17 – Inizio alle ore 12.00

X. Wang vs Z. Sonmez

A seguire

Prosecuzione A. Rinderknech vs C. Garin (3-6 6-3 7-6)

A seguire

E. Jacquemot vs B. Bencic

A seguire

Salisbury/Skupski vs Broom/Paris

A seguire

Lorenzo Sonego vs N. Basilashvili

PROGRAMMA SONEGO-BASILASHVILI WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.