Dove vedere in tv Sinner-Vukic, Wimbledon 2025: orario esatto, canale, streaming

Domani, giovedì 3 luglio, Jannik Sinner affronterà nel secondo turno di Wimbledon l’australiano Aleksandar Vukic, mettendo nel mirino la qualificazione al turno successivo. Un match non banale contro un tennista che sa come giocar bene sull’erba, essendo molto dotato con il servizio e il dritto. La partita chiuderà il programma sul Centrale.

Servirà una versione di Sinner molto concentrata per capitalizzare le opportunità che si presenteranno, avendo nello stesso tempo grande attenzione nei turni al servizio. Su questa superficie, è questione di momenti in cui tutto può cambiare molto velocemente. La cura dei dettagli, quindi, farà la differenza.

La partita tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic, valida per il secondo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena sul campo centrale e sarà l’ultima del programma di domani. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese, in generale, si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale.

SINNER-VUKIC WIMBLEDON 2025

Giovedì 3 luglio (orari italiani)

CENTRE COURT – Inizio ore 14.30

Daniel Evans (GBR) v Novak Djokovic (SRB) [6]

A seguire

Iga Swiatek (POL) [8] v Caty McNally (USA)

A seguire

Jannik Sinner (ITA) [1] v Aleksandar Vukic (AUS)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali nello specifico da definire)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport