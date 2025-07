Dove vedere in tv Sinner-Martinez, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon 2025: dopo aver regolato agevolmente Luca Nardi e l’australiano Aleksandar Vukic, il numero 1 del mondo scenderà in campo per incrociare lo spagnolo, solitamente più abile sulla terra rossa ma che si sta ben difendendo anche sull’erba britannica come testimoniano i successi ottenuti sul britannico George Loffhagen (3-1 in rimonta) e sull’argentino Mariano Navone (in tre parziali).

Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il terraiolo spagnolo, che potrebbe inventarsi qualcosa per provare a mettere in difficoltà il nostro portacolori. L’appuntamento è per sabato 5 luglio alle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata nell’impianto di riferimento per quello che è il terzo Slam della stagione e si preannuncia grande spettacolo all’inizio di questo fine settimana in terra britannica.

Il 23enne, numero 1 delle classifiche internazionali, se la dovrà vedere con il 28enne, numero 52 del ranking ATP. I due giocatori si sono fronteggiati una sola volta in carriera sul circuito maggiore: Sinner prevalse con un perentorio 6-4, 6-3 nei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2022. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’austriaco Sebastian Ofner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Martinez, incontro valido per il terzo turno di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 251-256: il canale dettagliato verrà definito in prossimità dell’evento. Prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-MARTINEZ, TERZO TURNO WIMBLEDON 2025

Sabato 5 luglio

Ore 14.30 Jannik Sinner vs Pedro Martinez – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport 251-256

PROGRAMMA SINNER-MARTINEZ: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 251-256, per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.