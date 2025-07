Dove vedere in tv Sinner-Dimitrov, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo si è sbarazzato con enorme disinvoltura di Luca Nardi, dell’australiano Aleksandar Vukic e dello spagnolo Pedro Martinez, ma ora l’asticella si alzerà contro l’insidioso bulgaro, numero 19 del seeding che può fare leva su doti molti interessanti su questa superficie. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico sull’erba londinese, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente insidioso e che potrebbe creare dei grattacapi.

Il campione di Australian Open e US Open ha messo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale del terzo Slam della stagione, dove se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton. L’appuntamento è per lunedì 7 luglio, sarà il terzo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale: il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur apriranno le danze, poi ci sarà spazio per la sfida femminile tra la russa Mirra Andreeva e la statunitense Emma Navarro, al termine della quale toccherà al nostro portacolori.

Il 23enne se la dovrà vedere contro il 34enne, attuale numero 21 del ranking ATP. L’azzurro conduce per 4-1 nei precedenti, tra cui spiccano la finale del Masters 1000 di Miami e i quarti di finale del Roland Garros sempre nel 2024. Va annotato che l’unico successo del veterano bulgaro risale al 2020 in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Dimitrov, ottavo di finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DIMITROV, OTTAVI WIMBLEDON

Lunedì 7 luglio

Terzo match dalle ore 14.30 Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: de Minaur-Djokovic e Andreeva-Navarro. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.