Dove vedere in tv Pacquiao-Barrios? Previsto un ticket esoso per la diretta in streaming

Ultime ore di attesa in vista del big match tra Manny Pacquiao e Mario Barrios, in programma nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 luglio sul ring dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas e valevole per il Mondiale WBC dei pesi welter. Il 46enne filippino si appresta dunque a tornare dopo quattro stagioni di assenza dallo sport agonistico sfidando il 30enne messicano-statunitense che detiene attualmente il titolo iridato.

Grande curiosità per capire se Pacquiao, uno dei più grandi pugili degli ultimi due decenni (capace di laurearsi Campione del Mondo in otto classi di peso diverse, avrà ancora il livello necessario per competere almeno alla pari con un avversario solido e 16 anni più giovane. Il 21 agosto 2021 l’asiatico venne sconfitto con verdetto unanime dal cubano Yordenis Ugas nell’ultima difesa del titolo WBA dei welter, per poi annunciare il ritiro, mentre sono già passati 26 anni da quando conquistò il suo primo titolo iridato (24 aprile 1999, pesi mosca).

Mario Barrios non combatte invece dallo scorso 15 maggio, quando pareggiò con Abel Ramos e conserverò la cintura WBC ad interim, conquistata nel 2023 regolando Ugas e difesa il 4 maggio 2024 contro Fabian Maidana. Di seguito i record dei due protagonisti: 29 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio per Barrios; 62 successi, 8 sconfitte (tra cui quella celeberrima con Floyd Mayweather nel 2015) e 2 pareggi per Pacquiao.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Pacquiao-Barrios, match valido per il Mondiale WBC dei pesi welter. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 79,95 dollari (circa 75 euro).

CALENDARIO PACQUIAO-BARRIOS, MONDIALE WBC PESI WELTER

Domenica 20 luglio

Ore 5.00 circa Mondiale WBC pesi welter: Manny Pacquiao vs Mario Barrios

In precedenza, a partire dalle ore 2.00, si disputeranno nell’ordine i seguenti incontri:

Gary Russell Jr vs Hugo Castaneda (pesi superpiuma)

Brandon Figueroa vs Joet Gonzalez (pesi piuma)

Isaac Cruz vs Angel Fierro (pesi superleggeri)

Sebastian Fundora vs Tim Tszyu (per il Mondiale WBC dei pesi superwelter)

Al termine toccherà a Pacquiao vs Barrios.

PROGRAMMA PACQUIAO-BARRIOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Amazon Prime Video in modalità pay per view, pagando un ticket aggiuntivo dal prezzo pari a 79,95 dollari (circa 75 euro).