Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili oggi, Wimbledon 2025: orario, canale esatto, streaming

Lorenzo Musetti, domani 1° luglio, farà il proprio esordio a Wimbledon. Il toscano affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili nel primo turno dei Championships, in una sfida che sarà la seconda sul campo n.2. Un match non semplice per il toscano, visto il suo avvicinamento allo Slam di Londra.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (2° MATCH DALLE 12.00)

L’infortunio nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ha costretto Lorenzo a stare fermo due settimane. Una lesione di primo grado alla coscia sinistra che, quindi, gli ha fatto saltare tutti i tornei a precedere il Major. Carenza di allenamenti e poco feeling con l’erba potrebbero essere i veri problemi, ancor di più delle qualità di Basilashvili.

MUSETTI-BASILASHVILI WIMBLEDON 2025

Lunedì 1° luglio

NO.2 COURT – 12:00 italiane

Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Jessica Pegula (USA) [3]

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Lorenzo Musetti (ITA) [7]

Iga Swiatek (POL) [8] v Polina Kudermetova

Ben Shelton (USA) [10] v Alex Bolt (AUS)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport