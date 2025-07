Dove vedere in tv le 3 km knockout di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 19 luglio, i Mondiali di nuoto di fondo 2025 prevederanno le due 3 km Knockout sprint. Nelle acque decisamente calde dell’isola di Sentosa, a Singapore, saranno le donne a dare il via alle danze alle 02.00 italiane, mentre alle 04.00 nostrane spetterà agli uomini.

Un format particolare a eliminazione progressiva, che vedrà atlete e atleti impegnati in tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri. Servirà grande lucidità e capacità di recupero, in un contesto reso ancor più complesso per le alte temperature menzionate.

In casa Italia, fari puntati su Ginevra Taddeucci e Antonietta Cesarano tra le donne. La toscana, atleta di grandissima esperienza e qualità, andrà a caccia di soddisfazioni anche in questa particolare formula di gara, mentre la campana, all’esordio in una rassegna iridata, darà tutto quello che ha. Situazione simile tra gli uomini, con Gregorio Paltrinieri e Matteo Diodato. Il carpigiano, condizionato dalla frattura al dito della mano sinistra, dovrà fare di necessità virtù, mentre per Diodato sarà un battesimo del fuoco.

Le 3 km Knockout sprint dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore, in programma sabato 19 luglio, saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Sabato 19 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 3 km Knockout sprint femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Ore 04.00 3 km Knockout sprint maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

AZZURRI IN GARA

Sabato 19 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 3 km Knockout sprint femminile – Ginevra Taddeucci, Antonietta Cesarano

Ore 04.00 3 km Knockout sprint maschile – Gregorio Paltrinieri, Matteo Diodato

