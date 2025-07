Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

Oggi, domenica 13 luglio, si concluderà il week end di Donington (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul celebre circuito britannico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il duello iridato tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu terrà banco. Nella giornata di ieri il turco, in sella alla BMW, ha chiarito le proprie intenzioni, prima conquistando la Superpole e poi andandosi a prendere in maniera autorevole la vittoria di gara-1.

Un dominio assoluto quello di Toprak e per Bulega la piazza d’onore è stato il massimo a cui potesse aspirare per come si sono messe le cose. Quest’oggi bisognerà cambiare lo spartito nella Superpole Race e in gara-2 dove vedremo se il centauro emiliano della Ducati saprà rintuzzare gli attacchi di Toprak, visto che il distacco in classifica mondiale si è assottigliato a 4 lunghezze.

Il round domenicale di Superbike a Donington (Gran Bretagna), tappa del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Max (205), su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita la Superpole Race e Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

