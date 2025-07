Dove vedere in tv la staffetta mista di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, domenica 20 luglio, giornata di chiusura dei Mondiali di nuoto di fondo 2025. Nelle acque (molto calde) dell’isola di Sentosa, a Singapore, assisteremo alla prova squadre. La staffetta mista 4×1500 con due uomini e due donne al via che contribuiranno per centrare l’obiettivo medaglia. Il via sarà alle 02.00 italiane.

In casa Italia si vorrà concludere la settimana nel migliore dei modi, dopo i riscontri ragguardevoli nei giorni precedenti. Un quartetto che, secondo le iscrizioni della vigilia, dovrebbe essere composto da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.

Indubbiamente, i punti di forza del poker tricolore sono Taddeucci e Paltrinieri, più volte a medaglia in questa rassegna iridata e desiderosi di porre il punto esclamativo su questa competizione. Carpigiano che, tra l’altro, è stato in grado di salire sul podio nonostante la frattura di un dito della mano sinistra.

La staffetta 4×1500 mixed dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore, in programma domenica 20 luglio, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova a squadre.

MONDIALI DI NUOTO DI FONDO 2025

Domenica 20 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 staffetta 4×1500 mixed – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

AZZURRI IN GARA

Ore 02.00 staffetta 4×1500 mixed – Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport