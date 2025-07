Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Cechia 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 18 luglio, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Cechia, dodicesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Brno, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Una pista dalla conformazione particolare, con curve ad ampio raggio che si presterà all’interpretazione dei centauri. Nella classe regina, Marc Marquez, reduce dai trionfi del Sachsenring (Germania), ha voglia di ribadire il concetto, rafforzando la propria leadership in classifica generale. Il feeling con la Ducati è tale che lo spagnolo abbia tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo.

Francesco Bagnaia, dal suo punto di vista, cercherà di ritrovare la retta via. Una stagione molto difficile per Pecco, non in grado di sfruttare la Rossa come il suo compagno di squadra. Vedremo se il layout ceco gli darà la possibilità di lottare le posizioni di vertice e soprattutto di prendersi una vittoria che manca da Austin (USA).

Il venerdì del GP della Cechia, dodicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato ceco.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 11 luglio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Brno (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CECHIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport solo MotoGP

