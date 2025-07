Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Eugene 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 5 luglio, si disputerà a Eugene la 50ma edizione del Prefontaine Classic, meeting valevole come nono appuntamento stagionale della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica prosegue dunque oltreoceano negli Stati Uniti due settimane dopo la precedente tappa andata in scena a Parigi prima degli Europei a squadre.

Italia che verrà rappresentata in Oregon dal capolista mondiale stagionale di getto del peso Leonardo Fabbri (a confronto con tutti i big statunitensi tranne Ryan Crouser) e dal primatista nazionale dei 400 ostacoli Alessandro Sibilio (troverà il campione olimpico Rai Benjamin), che fa il suo rientro nel circuito dei diamanti dopo il forfait al meeting parigino. Nelle altre specialità sono attese tante stelle globali tra cuiArmand Duplantis nell’asta, Sydney McLaughlin-Levrone (sui 400 metri senza barriere) e Letsile Tebogo nei 200.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Eugene. Il meeting statunitense verrà trasmesso dalle ore 22.00 in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE EUGENE 2025

Sabato 5 luglio

19.00 Lancio del martello (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.50 Lancio del disco (maschile) – non valevole per la Diamond League

20.10 10.000 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

20.25 Lancio del martello (femminile) – non valevole per la Diamond League

21.27 Getto del peso (femminile)

21.30 Salto con l’asta (maschile) – non valevole per la Diamond League

21.38 Salto in lungo (femminile)

21.44 100 ostacoli (femminile) – non valevole per la Diamond League

22.04 400 ostacoli (maschile)

22.12 100 metri (maschile)

22.20 5000 metri (femminile)

22.43 400 metri (maschile)

22.46 Lancio del disco (femminile)

22.51 400 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

22.56 Getto del peso (maschile)

22.58 1500 metri (femminile)

23.09 3000 siepi (femminile)

23.25 200 metri (maschile)

23.34 800 metri (femminile)

23.44 100 metri (femmiile)

23.50 Miglio (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE EUGENE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, dalle ore 22.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 22.00

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE EUGENE

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

400 ostacoli (maschile): Alessandro Sibilio.