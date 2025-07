Dove vedere in tv la Diamond League di atletica 2025 a Londra: orari, programma, streaming

Domani, sabato 19 luglio, è in programma a Londra l’undicesimo appuntamento della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica fa tappa dunque nella capitale inglese quando mancano poco meno di due mesi ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), evento principale della stagione che inaugura il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.

Entra nel vivo dunque il percorso di avvicinamento verso le Finali di Zurigo (27-28 agosto), con il prestigioso London Athletics Meet che rappresenta il quartultimo capitolo della regular season del circuito dei diamanti. L’Italia verrà rappresentata allo Stadio Olimpico di Londra (previsti 60.000 spettatori) da quattro atleti: Mattia Furlani nel salto in lungo, Nadia Battocletti nei 5000 metri, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nel miglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Londra. Il meeting londinese verrà trasmesso domani dalle ore 15.00 in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LONDRA 2025

Sabato 19 luglio

13.53 Salto in lungo (maschile)

14.19 Lancio del disco (maschile)

14.53 Salto con l’asta (femminile)

15.04 400 ostacoli (femminile)

15.13 Salto in alto (femminile)

15.15 800 metri (maschile)

15.27 5000 metri (femminile)

15.47 Salto in lungo (femminile)

15.52 800 metri (femminile)

16.03 400 metri (maschile)

16.13 Miglio (femminile)

16.27 100 metri (maschile)

16.38 200 metri (femminile)

16.48 1500 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LONDRA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Arena, dalle ore 15.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 15.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE LONDRA

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.

5000 metri (femminile): Nadia Battocletti.

Miglio (femminile): Gaia Sabbatini e Marta Zenoni.