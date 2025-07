Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2025 a Milano: orari, programma, biglietti

Nel weekend del 18-21 luglio andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarcherà al Forum di Milano per la sua naturale conclusione e si preannuncia grande spettacolo con la presenza delle grandi stelle mondiali impegnate lungo la marcia di avvicinamento verso i Mondiali previsti a Rio de Janeiro (Brasile) a fine agosto.

Grande attesa per Sofia Raffaeli (bronzo olimpico nel concorso generale individuale) e Tara Dragas, reduci dagli Europei di Tallinn e dai Campionati Italiani. Le Farfalle proveranno a illuminare nuovamente la scena dopo il cambio di guida tecnica, cercando di lanciare un messaggio importante in vista della rassegna iridata che si disputerà tra poche settimane in terra sudamericana.

Si incomincerà venerdì con la prima parte dei concorsi generali (individuali e a squadre), poi sabato la seconda metà degli all-around e la premiazione per quella che è l’unica gara presente anche alle Olimpiadi. Domenica la conclusione con le finali di specialità (prove non previste ai Giochi.

Si torna in gara dopo le tappe di Sòfia, Bau e Tashkent. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano. Le finali di specialità saranno trasmesse in diretta tv su La7 e in diretta streaming su la7.it.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A MILANO

Venerdì 18 luglio

10.00-12.00 Concorso generale individuale (gruppo A): cerchio e palla (con Raffaeli e Dragas)

12.10-13.40 Concorso generale individuale (gruppo B): cerchio e palla

14.45-16.45 Concorso generale individuale (gruppo C): cerchio e palla

16.55-18.50 Concorso generale individuale (gruppo D): cerchio e palla

19.30-21.05 Concorso generale per gruppi: cinque cerchi

Sabato 19 luglio

10.00-11.30 Concorso generale individuale (gruppo B): clavette e nastro

11.40-13.40 Concorso generale individuale (gruppo A): clavette e nastro (con Raffaeli e Dragas)

14.45-16.40 Concorso generale individuale (gruppo D): clavette e nastro

16.50-18.50 Concorso generale individuale (gruppo C): clavette e nastro

20.00-21.35 Concorso generale per gruppi: tre palle/due cerchi

Domenica 20 luglio

14.05-18.45 Finali di Specialità (individuali e per gruppi)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A MILANO

Diretta tv: La7 per le finali di specialità di domenica, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: la7.it per le finali di domenica, gratis.

BIGLIETTI COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A MILANO

Gli ultimi biglietti per la competizione potranno essere acquisitati attraverso le seguenti modalità.