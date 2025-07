Dove vedere in tv Italia-USA, Nations League volley femminile 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

L’Italia affronterà gli USA ai quarti di finale della Nations League di volley femminile: l’appuntamento è per mercoledì 23 luglio (ore 16.30) a Lodz (Polonia), località che ospiterà la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche si presenteranno da imbattute agli atti conclusivi, dopo aver infilato ben dodici vittorie consecutive nella fase preliminare e avere aperto una striscia di 26 successi di fila.

Le azzurre hanno conquistato il primo posto in graduatoria e affronteranno l’ottava classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra la Polonia e la Cina, mentre dall’altra parte del tabellone il Brasile incrocerà la Germania e la Turchia se la dovrà vedere con il Giappone. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno già regolato le americane nella fase preliminare e partiranno con i favori del pronostico nel cammino per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

Riflettori puntati sull’opposto Paola Egonu, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulla schiacciatrice Myriam Sylla, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sul libero Monica De Gennaro, con altre opzioni di lusso come la bomber Ekaterina Antropova. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, quarto di finale della Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 23 luglio

Ore 16.30 Italia vs USA – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.