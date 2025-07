Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Test Match rugby 2025: orario 12 luglio, programma, streaming

Terzo e ultimo test match per l’Italia di Gonzalo Quesada sabato prossimo, quando alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth sfiderà per la seconda volta il Sudafrica. Una partita che arriva dopo il 42-24 subito a Pretoria sabato scorso, una sconfitta che ha lasciato intravedere aspetti più che positivi per gli azzurri.

“L’obiettivo fissato per questa tournée era vincere in Namibia, affrontare questi Springboks e riuscire a ottenere più profondità per il futuro, pur senza qualche leader storico della squadra. In questo senso questa partita è stata molto positiva. Sicuramente ci dobbiamo aspettare che il loro livello salga tantissimo la prossima settimana. So che non sono soddisfatti di questa partita, vorranno giocare meglio la seconda gara. Anche noi, però, possiamo migliorarci con una settimana in più di lavoro” le parole di coach Quesada dopo il primo match e guardando a quello di sabato.

La partita tra Sudafrica e Italia si giocherà sabato al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth dalle ore 17:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena nonché in diretta streaming su SkyGo e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

