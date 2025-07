Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 11 luglio, allo Stadio Wankdorf di Berna, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Spagna nel terzo e ultimo incontro della fase a gironi degli Europei 2025. Le azzurre, inserite nel Girone B, dovranno affrontare le campionesse del mondo in carica e non sarà ovviamente una partita facile, al cospetto di una compagine che per tasso tecnico è il riferimento a livello continentale.

Le ragazze allenate da Andrea Soncin vorranno mettere in campo tutte le loro qualità, al cospetto di avversarie così complicate. Un incrocio che negli ultimi tempi c’è stato più volte e la selezione del Bel Paese ha fatto vedere di esserci, come nella sfida del dicembre 2023 in terra iberica, dove le azzurre riuscirono addirittura a prevalere 3-2 in Nations League.

Un risultato storico che si vorrà replicare, nella consapevolezza dell’importante che tale score potrà avere nell’economia della qualificazione ai quarti di finale. L’obiettivo minimo della spedizione tricolore in questa competizione è per l’appunto il raggiungimento della fase a eliminazione diretta e bisognerà passare anche da questo match.

La partita tra Italia e Spagna, valida per gli Europei 2025 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 11 luglio alle ore 21.00 a Berna (Svizzera). La copertura televisiva dell’incontro sarà su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 11 luglio

Ore 21.00 Italia vs Spagna – Stadio Wankdorf a Berna (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport