Dove vedere in tv Italia-Serbia oggi, Europei basket U18: orario, programma, streaming

Dopo quattro vittorie consecutive, tra fase a gironi ed ottavi di finale, l’Italia U18 di basket si appresta a disputare quest’oggi i quarti di finale degli Europei di categoria: gli azzurrini affronteranno i padroni di casa della Serbia alle ore 18.30.

Gli azzurrini hanno chiuso a punteggio pieno la prima fase a gironi battendo nell’ordine Germania, Bulgaria ed Israele, e superando poi senza patemi l’Austria negli ottavi di finale. La Serbia, invece, si è classificata seconda nel proprio raggruppamento e poi ha sconfitto nettamente il Belgio agli ottavi.

La sfida tra Italia e Serbia degli Europei U18 2025 di basket non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita dal canale YouTube FIBA Basketball, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

Giovedì 31 luglio

Ore 18.30 – Quarti di finale

Italia – Serbia – Diretta streaming su YouTube FIBA Basketball

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA EUROPEI U18 BASKET 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING