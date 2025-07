Dove vedere in tv Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Serbia nella giornata di giovedì 10 luglio (ore 17.00): ad Apeldoorn (Paesi Bassi) prosegue la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile, dopo aver fronteggiato il Belgio le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse del Mondo. Le Campionesse Olimpiche sono ormai certe della qualificazione alla Final Eight, ma andranno a caccia di un successo importante nella lotta per il primo posto in classifica generale.

Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sulla schiacciatrice Myriam Sylla, sul libero Monica De Gennaro. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, le balcaniche sono reduci da otto partite molto difficili in termini di risultati e sperano di rialzare la testa in una sfida di enorme fascino e ormai classico del panorama internazionale femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 10 luglio

Ore 17.00 Italia vs Serbia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.