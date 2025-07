Dove vedere in tv Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

Il match clou per l’Italia nella prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si giocherà lunedì 14 luglio: a Singapore il Settebello si giocherà il primato nel Girone A contro la Serbia. Il match andrà in scena a partire dalle ore 14.45 italiane.

Nel primo turno gli azzurri hanno superato facilmente la Romania e la Serbia ha passeggiato contro il Sudafrica: nel match tra italiani e balcanici, dunque, sarà in palio il primo posto nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno affrontare gli ottavi.

Il match Italia-Serbia dei Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA MONDIALI PALLANUOTO 2025

Lunedì 14 luglio

14.45 Girone A: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA MONDIALI PALLANUOTO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

