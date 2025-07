Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Lunedì 7 luglio, allo Stade de Genève di Ginevra (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo per affrontare il Portogallo nella seconda sfida del Gruppo B. Dopo il match contro il Belgio, le azzurre saranno chiamate a confrontarsi con le lusitane e avendo lo stesso obiettivo: la vittoria.

La formazione allenata da Andrea Soncin vorrà dare un seguito agli ottimi risultati ottenuti in avvicinamento a questa competizione, che hanno permesso alle nostre portacolori di presentarsi con tante ambizioni e la voglia di far bene. La partita, sulla carta, è alla portate della Nazionale, ma servirà massima concentrazione.

La squadra allenata da Francisco Neto ha fatto grandi progressi dal punto di vista tattico, avendo tra le sue fila diverse giocatrici dei club più blasonati in territorio lusitano, ovvero Benfica, Sporting e Braga. Ci sono poi giocatrici che con le loro esperienze all’estero rappresentano dei punti di forza. Si possono ritenere tre le giocatrici chiave nello scacchiere del Portogallo: Jessica Silva, ala veloce e abile a creare situazioni di superiorità numerica (ex Lione e militante ora nel club statunitense del Gotham); Tatiana Pinto (centrocampista tecnica e di esperienza dell’Atletico Madrid); Diana Silva (attaccante dinamica dello Sporting). Da non dimenticare la giovane Francisca Nazareth (Barcellona), in doppia cifra nelle realizzazioni pur giocando in mezzo al campo.

Il match tra Italia e Portogallo, valido per la fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera, è previsto lunedì 7 luglio a Ginevra. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 21.00 e la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Lunedì 7 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo allo Stade de Genève – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport