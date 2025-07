Dove vedere in tv Italia-Polonia, Nations League volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Sabato 26 luglio (ore 16.00) l’Italia affronterà la Polonia nella semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. Dopo aver regolato gli USA con un perentorio 3-0, le azzurre scenderanno in campo a Lodz per fronteggiare le padrone di casa, che sono riuscite a sconfiggere la Cina al tie-break. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso e avvincente, tra l’altro replica di quanto successo dodici mesi fa, quando la nostra Nazionale ebbe la meglio e si involò verso la conquista del trofeo.

Le Campionesse Olimpiche puntano a difendere il titolo e inseguiranno la 28ma affermazione consecutiva, in modo da prolungare la striscia di imbattibilità ritoccando il record attuale. Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria in grado di creare diversi grattacapi e che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico.

L’Italia potrà fare affidamento sugli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Alice Degradi, sulle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, sul libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete bisognerà prestare particolare attenzione alla bomber Magdalena Stysiak.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia nella Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 26 luglio

Ore 16.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.