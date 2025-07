Dove vedere in tv Italia-Polonia e Brasile-Giappone, semifinali Nations League volley femminile 2025: orari esatti e streaming

Sabato 26 luglio si disputeranno le semifinali della Nations League 2025 di volley femminile: si preannuncia grande spettacolo a Lodz (Polonia), dove andranno in scena due partite da dentro o fuori che determineranno quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica. Si incomincerà alle ore 16.00 con l’atteso confronto tra Italia e Polonia, mentre alle ore 20.00 si sfideranno Brasile e Giappone.

La nostra Nazionale ha regolato gli USA per 3-0 nei quarti di finale e punta a difendere il trofeo alzato al cielo dodici mesi fa prima dell’apoteosi a cinque cerchi. Le ragazze del CT Julio Velasco incroceranno le agguerrite padrone di casa, che hanno fatto saltare il banco nel primo turno a eliminazione diretta sconfiggendo la Cina al tie-break. Dall’altra parte del tabellone, invece, il verdeoro si presentano dopo il 3-0 rifilato alla Germania e saranno messe a dura prova dalle asiatiche, che hanno firmato l’impresa contro la Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Nations League 2025 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport per l’incontro dell’Italia.

CALENDARIO SEMIFINALI NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 26 luglio

16.00 Semifinale 1: Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

20.00 Semifinale 2: Brasile vs Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SEMIFINALI NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per la partita dell’Italia).